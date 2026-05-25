Все в дыму, есть пострадавшие: кадры с первыми минутами после атаки на Киев

Ангелина Подвысоцкая
25 мая 2026, 04:10
В результате атаки 24 мая количество пострадавших выросло до более 80 человек.
РФ атаковала Украину ракетами и дронами

  • РФ атаковала Украину ракетами и дронами
  • В результате атаки пострадали более 80 человек

Российские оккупанты ударили по Украине ракетами и дронами. Полицейские опубликовали кадры с первыми минутами после вражеских ударов.

Сразу в нескольких регионах прогремели мощные взрывы. На места ударов сразу прибыли полицейские. Они оказывали первую помощь пострадавшим, разбирали завалы и эвакуировали людей.

На кадрах видно, как патрульные деблокируют дверь, помогая выбраться людям. Также они помогли спастись бабушке, которая оказалась заблокированной в собственной квартире. Ей помогли перелезть через балкон на высоте.

Россияне ударили по Украине ракетами

Что известно о пострадавших

В МВД Украины рассказали о том, что в результате обстрела пострадали более 80 человек, среди которых трое детей. Спасатели более 15 часов ликвидировали пожары. Полицейские уже приняли более 540 заявлений о повреждении имущества в Киеве.

"Россия пыталась уничтожить не только жизни, но и память. Около 40 % музейных экспонатов из экспозиции Национального музея "Чернобыль" безвозвратно утрачены. Спасатели и сотрудники музея сразу после удара начали эвакуацию экспонатов. В частности, удалось сохранить предметы из фондохранилищ, картину Марии Примаченко и флаг Украины, который был установлен на ЧАЭС сразу после деоккупации в 2022 году", - говорится в сообщении.

Напомним, страна-агрессор Россия в ночь на 24 мая массированно атаковала Киев. В результате атаки в столице возникли пожары, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов.

Как ранее сообщал Главред, второе сутки подряд продолжается атака на Полтавскую область, где фиксируются серьезные последствия для местных служб и инфраструктуры. Городские власти требуют международной поддержки для восстановления нормальной жизни и защиты граждан. Эти события свидетельствуют о постоянных угрозах мирному населению по всей стране.

Также ранее сообщалось, что Россия готовит новый удар "Орешником" по Украине, с указанием ориентировочных дат и возможного масштаба атаки. Украинские службы усиленно мониторят ситуацию и мобилизуют силы для защиты территорий.

Об источнике: МВД Украины

Министерство внутренних дел Украины - центральный орган исполнительной власти Украины. Его деятельность направляется и координируется Кабмином.

Он является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по вопросам формирования и реализации государственной политики в сфере защиты прав и свобод граждан, интересов общества и государства от противоправных посягательств, ведения борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, безопасности дорожного движения, охраны и обороны особо важных государственных объектов. Об этом пишет Википедия.

