Идеальная бюджетная закуска из кабачка: рецепт очень простой и быстрый

Сезон кабачков начинается, а это значит, что можно порадовать семью вкусными и легкими в приготовлении закусками из этого сезонного овоща.
Главред узнал, что рецептом одной из них в TikTok поделилась украинская блогерша Кристина.
Закуска из кабачков — рецепт
Ингредиенты:
- Кабачки 2 шт.
- Яйца 2 шт.
- Мука
- Помидор 300 г
- Сыр 70 г
- Майонез 70 г
- Укроп
- Чеснок 4 зубчика
- Соль
- Перец
- Масло
Кабачки нарезаем кольцами, солим, перчим. Затем каждый кусочек обваливаем в муке и яйце и жарим на смазанной маслом сковороде до золотистости с обеих сторон.
Убираем бумажными полотенцами лишнее масло с кабачков и готовим соус из майонеза, чеснока и укропа. Смазываем кабачки соусом, выкладываем на них кружочки помидора и натертый сыр.
Запекаем закуску в разогретой до 180 градусов духовке 10-15 минут. Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
Об источнике: foodblog_kristi
foodblog_kristi — популярная украинская кулинарная блогерша в социальной сети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей социальной сети.
