Идеальная бюджетная закуска из кабачка: рецепт очень простой и быстрый

Рецепт закуски из кабачка, которая понравится всем.

https://glavred.info/recipes/idealnaya-byudzhetnaya-zakuska-iz-kabachka-recept-ochen-prostoy-i-bystryy-10767314.html Ссылка скопирована

Рецепт шикарной закуски из кабачков / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Сезон кабачков начинается, а это значит, что можно порадовать семью вкусными и легкими в приготовлении закусками из этого сезонного овоща.

Главред узнал, что рецептом одной из них в TikTok поделилась украинская блогерша Кристина.

Закуска из кабачков — рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Кабачки 2 шт.

Яйца 2 шт.

Мука

Помидор 300 г

Сыр 70 г

Майонез 70 г

Укроп

Чеснок 4 зубчика

Соль

Перец

Масло

Кабачки нарезаем кольцами, солим, перчим. Затем каждый кусочек обваливаем в муке и яйце и жарим на смазанной маслом сковороде до золотистости с обеих сторон.

Убираем бумажными полотенцами лишнее масло с кабачков и готовим соус из майонеза, чеснока и укропа. Смазываем кабачки соусом, выкладываем на них кружочки помидора и натертый сыр.

Запекаем закуску в разогретой до 180 градусов духовке 10-15 минут. Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

@foodblog_kristi Самые вкусные кабачки ?? ? Ингредиенты: • кабачки 2 шт • яйца 2 шт • мука • помидор 300 г • сыр 70 г • майонез 70 г • укроп • чеснок 4 зубчика • соль, перец • растительное масло для жарки ? Приготовление: Кабачки нарезать кружочками, посолить, поперчить и перемешать. Каждый кусочек обвалять в муке, а затем во взбитом яйце. Жарить на разогретом масле с обеих сторон на небольшом огне. Готовые кабачки выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. Смешать майонез, чеснок и укроп. Смазать этим соусом кабачки. Сверху выложить помидор и натертый сыр. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 10-15 минут и можно наслаждаться. Приятного аппетита? #рецепт #кабачки #чтоприготовить #закуска ♬ оригинальная аудиозапись - InskarFolk

Вас может заинтересовать:

Об источнике: foodblog_kristi foodblog_kristi — популярная украинская кулинарная блогерша в социальной сети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей социальной сети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред