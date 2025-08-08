На вес золота: кабачковая икра с необычным ингредиентом

Предлагаем вам приготовить нежную кабачковую икру с необычным для такого блюда ингредиентом. В этом рецепте к икре добавляется майонез, что делает блюдо более аппетитным и насыщенным.
Кстати, вместо томатной пасты вы можете использовать томаты, которые нужно предварительно обчистить, сообщает Главред со ссылкой на valway_ka.
Кабачковая икра с майонезом – рецепт
Ингредиенты:
- 1 кг кабачков
- 200 г лука
- 100 г моркови
- 3-4 зуб. чеснока
- 2 ст. л. томатной пасты
- 1 ч. л. соли
- 3 ч. л. сахара
- 100 г майонеза
Разогрейте в казанке растительное масло, обжарьте на нем нарезанные лук, морковь и чеснок.
Добавьте томатную пасту и держите на огне еще 1-2 минуты.
Кабачки мелко нарежьте и добавьте на казан.
Все ингредиенты перемешайте и готовьте на медленном огне под крышкой, помешивая.
Перебейте икру блендером, всыпьте соль, специи, доведите до кипения и готово.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить кабачковую икру:
О персоне: valway_ka
valway_ka - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На valway_ka подписаны более 86 тысяч пользователей соцсети.
