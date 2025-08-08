На вес золота: кабачковая икра с необычным ингредиентом

Рецепт вкусной домашней кабачковой икры.

Кабачковая икра - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам приготовить нежную кабачковую икру с необычным для такого блюда ингредиентом. В этом рецепте к икре добавляется майонез, что делает блюдо более аппетитным и насыщенным.

Кстати, вместо томатной пасты вы можете использовать томаты, которые нужно предварительно обчистить, сообщает Главред со ссылкой на valway_ka.

Кабачковая икра с майонезом – рецепт

Ингредиенты:

1 кг кабачков

200 г лука

100 г моркови

3-4 зуб. чеснока

2 ст. л. томатной пасты

1 ч. л. соли

3 ч. л. сахара

100 г майонеза

Разогрейте в казанке растительное масло, обжарьте на нем нарезанные лук, морковь и чеснок.

Добавьте томатную пасту и держите на огне еще 1-2 минуты.

Кабачки мелко нарежьте и добавьте на казан.

Все ингредиенты перемешайте и готовьте на медленном огне под крышкой, помешивая.

Перебейте икру блендером, всыпьте соль, специи, доведите до кипения и готово.

Приятного аппетита!

