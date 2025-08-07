Весь секрет в маринаде: рецепт идеальной маринованной капусты

Рецепт аппетитной маринованной капусты.

https://glavred.info/recipes/ves-sekret-v-marinade-recept-idealnoy-marinovannoy-kapusty-10687847.html Ссылка скопирована

Маринованная капуста / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам приготовить капусту с непростым маринадом, а горячим. Получается очень вкусно и такую капусту можно подавать не только как салат, но и использовать в разных блюдах.

Кстати, в маринад можно добавить и ваши любимые пряности, сообщает Главред со ссылкой на valway_ka.

Маринованная капуста – рецепт

Ингредиенты на 1 кг капусты:

1 -2 болгарских перцев

1-2 моркови

3-4 зуб. чеснока

Маринад:

0,5 л воды

100 мл уксуса 9%

100 мл растительного масла

1 ст. л. соли

3 ст. л. сахара

2-3 лавровых листа

3-4 гвоздики

Перец горошком

Нашинкуйте капусту и другие овощи, аккуратно все перемешайте.

видео дня

Для маринада смешайте все ингредиенты и доведите до кипения.

Залейте овощи горячим маринадом и поставьте под пресс при комнатной температуре на 2-4 часа.

Теперь отправьте капусту с маринадом в емкость и храните в холодильнике.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить маринованную капусту:

Вас может заинтересовать:

О персоне: valway_ka valway_ka - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На valway_ka подписаны более 86 тысяч пользователей соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред