Весь секрет в маринаде: рецепт идеальной маринованной капусты

Предлагаем вам приготовить капусту с непростым маринадом, а горячим. Получается очень вкусно и такую капусту можно подавать не только как салат, но и использовать в разных блюдах.
Кстати, в маринад можно добавить и ваши любимые пряности, сообщает Главред со ссылкой на valway_ka.
Маринованная капуста – рецепт
- Ингредиенты на 1 кг капусты:
- 1 -2 болгарских перцев
- 1-2 моркови
- 3-4 зуб. чеснока
- Маринад:
- 0,5 л воды
- 100 мл уксуса 9%
- 100 мл растительного масла
- 1 ст. л. соли
- 3 ст. л. сахара
- 2-3 лавровых листа
- 3-4 гвоздики
- Перец горошком
Нашинкуйте капусту и другие овощи, аккуратно все перемешайте.
Для маринада смешайте все ингредиенты и доведите до кипения.
Залейте овощи горячим маринадом и поставьте под пресс при комнатной температуре на 2-4 часа.
Теперь отправьте капусту с маринадом в емкость и храните в холодильнике.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить маринованную капусту:
Вас может заинтересовать:
- Хрустят, как свежие: необычный и простой рецепт пикантных огурцов на зиму
- Рецепт идеальных пышных оладий: секреты раскрыты
- Вместо традиционного борща: первое блюдо за 10 минут
О персоне: valway_ka
valway_ka - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На valway_ka подписаны более 86 тысяч пользователей соцсети.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред