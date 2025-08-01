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Проще некуда: изумительный салат с курицей за несколько минут

Элина Чигис
1 августа 2025, 13:54
48
Рецепт аппетитного и сытного салата с куриным филе.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 4 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Гавайский салат - рецепт
Гавайский салат - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Если у вас есть отваренное куриное филе, тогда попробуйте приготовить "Гавайский салат", от которого все будут в восторге. Кажется, что ингредиенты не совсем сочетаются, но получается очень вкусно.

Кстати, лучше всего подавать этот салат с измельченными грецкими орехами, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.

Гавайский салат - рецепт

Ингредиенты:

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  • Куриное филе – 300 г
  • Консервированные ананасы – 200 г
  • Твердый сыр – 100 г
  • Вареные яйца - 3 шт.
  • Кукуруза консервированная - 150 г
  • Майонез – по вкусу
  • Соль, перец - по вкусу

Куриное филе отварите до готовности, остудите и нарежьте на кубики.

Яйца также нарежьте на кубики, а твердый сыр натрите на крупной терке или же нарежьте.

Уберите жидкость из кукурузы и ананасов.

В глубокой миске смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом, посолите и поперчите.

Можно подавать на стол. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить Гавайский салат:

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О персоне: alionakarpiuk

alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

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