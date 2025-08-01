Проще некуда: изумительный салат с курицей за несколько минут

Если у вас есть отваренное куриное филе, тогда попробуйте приготовить "Гавайский салат", от которого все будут в восторге. Кажется, что ингредиенты не совсем сочетаются, но получается очень вкусно.
Кстати, лучше всего подавать этот салат с измельченными грецкими орехами, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.
Гавайский салат - рецепт
Ингредиенты:
- Куриное филе – 300 г
- Консервированные ананасы – 200 г
- Твердый сыр – 100 г
- Вареные яйца - 3 шт.
- Кукуруза консервированная - 150 г
- Майонез – по вкусу
- Соль, перец - по вкусу
Куриное филе отварите до готовности, остудите и нарежьте на кубики.
Яйца также нарежьте на кубики, а твердый сыр натрите на крупной терке или же нарежьте.
Уберите жидкость из кукурузы и ананасов.
В глубокой миске смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом, посолите и поперчите.
Можно подавать на стол. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить Гавайский салат:
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О персоне: alionakarpiuk
alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.
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