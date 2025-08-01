Проще некуда: изумительный салат с курицей за несколько минут

Рецепт аппетитного и сытного салата с куриным филе.

https://glavred.info/recipes/proshche-nekuda-izumitelnyy-salat-s-kuricey-za-neskolko-minut-10686365.html Ссылка скопирована

Гавайский салат - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Если у вас есть отваренное куриное филе, тогда попробуйте приготовить "Гавайский салат", от которого все будут в восторге. Кажется, что ингредиенты не совсем сочетаются, но получается очень вкусно.

Кстати, лучше всего подавать этот салат с измельченными грецкими орехами, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.

Гавайский салат - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Куриное филе – 300 г

Консервированные ананасы – 200 г

Твердый сыр – 100 г

Вареные яйца - 3 шт.

Кукуруза консервированная - 150 г

Майонез – по вкусу

Соль, перец - по вкусу

Куриное филе отварите до готовности, остудите и нарежьте на кубики.

Яйца также нарежьте на кубики, а твердый сыр натрите на крупной терке или же нарежьте.

Уберите жидкость из кукурузы и ананасов.

В глубокой миске смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом, посолите и поперчите.

Можно подавать на стол. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить Гавайский салат:

Вас может заинтересовать:

О персоне: alionakarpiuk alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред