Как сохранить салат в холодильнике свежим на 2 недели: советы эксперта

Салат, как и большинство овощей и фруктов, имеет тонкую естественную оболочку, которая не всегда спасает его от порчи.

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Советы, которые спасут ваш салат от помойки / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Что делать перед тем, как положить салат в холодильник

Как продлить "жизнь" листового салата до 14 дней

Салат - один из самых популярных ингредиентов летнего меню: его добавляют в салаты, сэндвичи, бургеры или даже в смузи. Однако он имеет один большой недостаток, ведь очень быстро теряет свежесть, даже если лежит в холодильнике. Эксперт по питанию Лаура Фуэнтес, как сообщает Mirror, поделилась эффективным способом, как продлить срок хранения салата, пишет Главред.

Если хранить листья грязными, они могут не только завянуть, но и стать скользкими или покрыться плесенью.

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Как правильно хранить продукты в холодильнике / Инфографика: Главред

Правильное хранение салата выглядит вот так:

Тщательное мытье. Сначала следует помыть листья не только от песка, но и от микроорганизмов. Для этого лучше использовать раствор из белого уксуса: 1 часть уксуса на 3 части холодной воды. Замочить листья следует на 3 минуты, не дольше, чтобы не появился кислый привкус. Удаление влаги. После мытья листья нужно хорошо высушить. Можно разложить их на чистом полотенце и осторожно промокнуть. Влага - главный враг свежего салата в холодильнике. Хранение. Чистые и сухие листья следует поместить в контейнер с крышкой или пакет с застежкой. Важно добавить бумажное полотенце, оно поглотит остатки влаги.

Благодаря высокому содержанию воды салат быстро портится, однако при соблюдении этого метода он может оставаться свежим от 10 до 14 дней.

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Об источнике: The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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