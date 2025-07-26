Как сохранить салат в холодильнике свежим на 2 недели: советы эксперта

Главное:
- Что делать перед тем, как положить салат в холодильник
- Как продлить "жизнь" листового салата до 14 дней
Салат - один из самых популярных ингредиентов летнего меню: его добавляют в салаты, сэндвичи, бургеры или даже в смузи. Однако он имеет один большой недостаток, ведь очень быстро теряет свежесть, даже если лежит в холодильнике. Эксперт по питанию Лаура Фуэнтес, как сообщает Mirror, поделилась эффективным способом, как продлить срок хранения салата, пишет Главред.
Если хранить листья грязными, они могут не только завянуть, но и стать скользкими или покрыться плесенью.
Правильное хранение салата выглядит вот так:
- Тщательное мытье. Сначала следует помыть листья не только от песка, но и от микроорганизмов. Для этого лучше использовать раствор из белого уксуса: 1 часть уксуса на 3 части холодной воды. Замочить листья следует на 3 минуты, не дольше, чтобы не появился кислый привкус.
- Удаление влаги. После мытья листья нужно хорошо высушить. Можно разложить их на чистом полотенце и осторожно промокнуть. Влага - главный враг свежего салата в холодильнике.
- Хранение. Чистые и сухие листья следует поместить в контейнер с крышкой или пакет с застежкой. Важно добавить бумажное полотенце, оно поглотит остатки влаги.
Благодаря высокому содержанию воды салат быстро портится, однако при соблюдении этого метода он может оставаться свежим от 10 до 14 дней.
Также ранее эксперт рассказывал, почему нельзя принимать душ, когда работает стиралка.
Больше интересных новостей:
- 14 + 14 = ?: топовая головоломка, которая сломала мозг не одному математику
- Супер-интересный тест на ПДД: как развернуться на перекрестке и избежать аварии
- До 20% мировых запасов: где в Украине найдены крупнейшие залежи титановых руд
Об источнике: The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред