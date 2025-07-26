Целых 20% мировых запасов: где в Украине найдены крупнейшие залежи титановых руд

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- В каких точках Украины добывают титан
- Почему титановые недра Украины важны для мира
Титан - чрезвычайно важный и дефицитный металл, который играет ключевую роль в таких отраслях, как оборонная промышленность, авиастроение, судостроение и передовые технологии. Украина имеет чрезвычайно мощный потенциал в этой сфере: около 20% мировых запасов ильменита, основного источника титана, сосредоточены именно на нашей территории, пишут эксперты Новости.LIVE.
Вот, где находятся основные украинские месторождений титана:
- Иршанское месторождение (Житомирская область) - один из крупнейших кластеров титановых ресурсов в Европе. Открытый в середине XX века, этот район богат россыпями, содержащими ильменит, циркон и рутил. Здесь действует мощное предприятие - Иршанский ГОК, которое поставляет значительную часть украинского титана.
- Стремигородское месторождение (Житомирская область). Это месторождение отличается не только объемами титановых руд, но и наличием апатита - важного сырья для удобрений. Стремигородское считается одним из самых богатых на титановую руду в Европе.
- Носачевское месторождение (Черкасская область) Здесь пока только планируется полноценный запуск производства. Добыча апатит-ильменитовых руд потенциально позволит превращать даже отходы в полезную продукцию. Для запуска ГОКа нужны инвестиции около 500 млн долларов.
- Бирзуловское месторождение (Кировоградская область). Это россыпное месторождение обеспечивает около 2% глобальной добычи ильменита. Расположенное в Новомиргородском районе, оно является важным элементом в мировой цепи поставок титана.
- Самотканское месторождение (Днепропетровская область) имеет огромные - фактически неограниченные - запасы. Добыча ведется на прибрежно-морских россыпях, насыщенных лейкоксенизированным ильменитом, рутилом и цирконом. Большую часть продукции экспортируют.
Также ранее рассказывалось, где в Украине спрятаны сокровища тамплиеров - историк назвал место.
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Об источнике: Новости.LIVE
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