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Украинское Эльдорадо: где в Украине спрятаны сокровища тамплиеров, названо место

Юрий Берендий
1 июля 2025, 21:33
57
Легендарные сокровища Ордена тамплиеров могут находиться в одном из регионов Украины, историк раскрыл, где может быть тайник несметных богатств.
Где в Украине спрятаны сокровища тамплиеров - историк назвал место
Где в Украине спрятаны сокровища тамплиеров - историк назвал место / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале:

  • Где находятся сокровища тамплиеров в Украине
  • Где искать сокровища в Карпатах

В самом сердце украинских Карпат могут быть скрыты невероятные богатства, которые принадлежали одному из самых таинственных орденов в истории - тамплиерам. О вероятном присутствии рыцарей-храмовников на украинских землях рассказал историк Артур Бабенко в эфире программы "Затерянный мир" на 2+2.

Главред выяснил, куда делось золото тамплиеров.

видео дня

Найдены ли сокровища тамплиеров

Историки считают, что после разгрома Ордена во Франции часть его сокровищницы могла быть вывезена на восток - в частности, в Закарпатье. Именно здесь рыцари могли спрятать свое золото и реликвии.

"На Закарпатье нашли камни с интересными надписями, и это вроде бы надписи тамплиеров, в которых рассказывается, где они спрятали священный Грааль... Но это лишь догадки. Но достаточно хорошие и интересные для туристов догадки", - отметил историк Артур Бабенко.

Несмотря на увлекательные легенды, масштабных археологических исследований в Карпатах не проводили, и сокровища тамплиеров могут оставаться спрятанными под землей.

Смотрите видео о том, найдены ли сокровища тамплиеров:

Где жили тамплиеры в Украине

Одним из наиболее вероятных центров тамплиеров в Украине считается замок в поселке Среднее. Хотя от него сохранилась лишь полуразрушенная башня, ее толщина достигает 2,5 метра, что указывает на оборонительное значение сооружения.

"По одной из версий, тамплиеры могли владеть замком на территории поселка Среднее... И якобы они создали соляной путь для поставки соли с территории наших земель на территорию Европы", - рассказал Бабенко.

Этот форпост должен был защищать стратегически важную торговую артерию - соль из украинских месторождений транспортировали в Западную Европу.

Что произошло с богатством тамплиеров

В XIII веке Орден рыцарей-храмовников стал одной из самых влиятельных организаций Европы. Они владели собственной армией, банковской системой и огромными землями.

"Тамплиеры фактически создали первую банковскую систему Европы... через такие посреднические услуги тамплиеры получали безумно большие деньги", - пояснил Артур Бабенко.

Именно из-за финансового могущества орден стал жертвой заговора - король Франции Филипп IV уничтожил его, чтобы избежать уплаты долгов.

Что случилось с золотом тамплиеров - были ли найдены сокровища тамплиеров в башне

Кроме Среднего, замок Канков в Виноградове тоже связывают с тамплиерами. По легендам, под замком существовала сеть подземных ходов, которые тянулись до Черной горы, где до сих пор хранятся знаки храмовников.

"В темные времена эта отдаленная крепость вполне могла стать безопасным убежищем для рыцарей", - добавляет историк.

А недавно в Раховском районе местный житель нашел средневековый меч, подобный тем, которые хранятся в музеях тамплиеров Западной Европы.

Есть ли живые потомки тамплиеров

Уже в новейшей истории - с 90-х годов XX века - в Украине начали появляться организации, которые наследуют дух и символику ордена.

"Уже в период восстановления независимости... были созданы якобы тамплиерские организации. Это либо благотворительные, либо общественные организации", - отметил Артур Бабенко.

После 2022 года эти организации даже начали помогать украинским военным, черпая вдохновение из военной традиции рыцарей-храмовников.

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Телепрограмма "Затерянный мир"

"Затерянный мир" - это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает чрезвычайные события, мировые тайны и невероятные истории.

Новый сезон программы сосредоточен на войне в Украине. Он освещает ключевые события, которые меняют мир, и рассказывает о людях, которые стали героями во время войны, демонстрируя их стойкость, изобретательность и оптимизм. Программа также исследует темные аспекты войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

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