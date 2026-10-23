Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Лучшие породы сторожевых собак для одиноких людей и личной безопасности

Анна Косик
23 октября 2026, 11:59
google news Подпишитесь
на нас в Google
Не все собаки способны защитить своих хозяев, поэтому к выбору питомца с такой целью нужно относиться серьезно.
Лучшие породы сторожевых собак для одиноких людей и личной безопасности
Лучшие собаки для охраны / Коллаж: Главред, фото: wikipedia.org

Вы узнаете:

  • Какие 7 пород собак лучше всего подходят для личной охраны
  • Чем отличаются охранные собаки по характеру и темпераменту

Гигантский шнауцер, кане-корсо, ротвейлер, боксер, немецкая овчарка, доберман-пинчер и бельгийский малинуа лучше всего подходят для защиты людей, живущих в одиночестве.

Главред узнал, что при выборе такой собаки стоит ориентироваться не на внешнюю мощь, а на её способность замечать необычное, выполнять команды и успокаиваться, когда опасности нет. Об этом сообщили эксперты World Animal Foundation.

видео дня

Владелец, который сам справляется с крупной и сильной собакой без помощи других членов семьи, несёт двойную ответственность. Поэтому эксперты советуют в первую очередь оценить темперамент животного, его потребность в нагрузках, управляемость и отзывчивость.

"Личная безопасность - это нечто большее, чем лай при каждом звуке за дверью", - подчеркивается в статье.

Каких собак выбрать для собственной безопасности

Ризеншнауцер появился в Баварии в XVIII веке в результате скрещивания стандартного шнауцера, чёрного немецкого дога и фландрского буйе. Фермеры использовали его для охраны хозяйства и работы со скотом, впоследствии порода охраняла городские лавки, служила в полиции и армии.

Сегодня этих собак привлекают и к поисково-спасательным операциям. Ризеншнауцер быстро учится и обладает превосходной памятью, однако во время дрессировки может испытывать пределы дозволенного, поэтому с поводком и домашними правилами его лучше знакомить как можно раньше.

Лучшие породы сторожевых собак для одиноких людей и личной безопасности
Ризеншнауцер / фото: wikipedia.org

Кане-корсо ведет свою родословную от древних молосских собак с греческих островов, которых римляне завезли в Италию и использовали в армии. Мускулистое телосложение, массивная квадратная голова и мощные челюсти сочетаются с бдительностью по отношению к незнакомцам, что является ключевой частью его охранной роли.

Такая собака лает, когда что-то идет не так, но нуждается в четких границах при общении с другими животными. Благодаря тщательной социализации и позитивному подкреплению она учится отличать реальную угрозу от обыденных ситуаций.

Лучшие породы сторожевых собак для одиноких людей и личной безопасности
Кане-корсо / фото: wikipedia.org

Ротвейлер происходит из южнонемецкого города Ротвайль, где он гнал скот, перевозил мясо и охранял имущество. Во время перегона скота кошелек с выручкой привязывали именно ему на шею, чтобы уберечь деньги от воров.

Сильный территориальный инстинкт и массивное черное телосложение отпугивают посторонних, хотя представление о том, что черные собаки страшнее, не имеет научного подтверждения. Ротвейлер рано замечает опасность и считывает эмоции хозяина, однако из-за силы и решительного характера новичкам с ним сложно, поэтому издание советует обратиться к профессиональному кинологу.

Лучшие породы сторожевых собак для одиноких людей и личной безопасности
Ротвейлер / фото: wikipedia.org

Боксер появился в Германии в результате скрещивания булленбайсеров и бульдогов, а в конце XIX века помогал мясникам на скотобойнях контролировать скот. В 1903 году порода попала в США, во время Первой мировой войны собаки служили посыльными и сторожами, а после Второй мировой американские солдаты массово привезли их домой.

Ценность боксера как защитника заключается в его адаптивности: он оценивает внезапно изменившуюся ситуацию, прежде чем реагировать. По данным издания, порода занимает седьмое место по популярности в США. Боксер бывает упрямым, поэтому дрессировку стоит начинать с раннего возраста.

Лучшие породы сторожевых собак для одиноких людей и личной безопасности
Боксер / фото: wikipedia.org

Немецкую овчарку вывели для выпаса и охраны стад, а впоследствии селекционеры сделали ставку на интеллект и мужество. После Первой мировой войны породу называли эльзасской, и только в 1930-х годах кинологические клубы вернули ей первоначальное название.

Как понять, что собака счастлива
Как понять, что собака счастлива / Инфографика: Главред

Глубокий мощный лай и грозный вид заставляют посторонних дважды подумать, прежде чем приблизиться. Овчарки давно работают в полиции, армии, на таможне и в поисково-спасательных службах, а также служат в качестве собак-поводырей.

Собака очень охотно поддается дрессировке, однако мгновенного послушания от щенка ждать не стоит: на это требуются время и терпение.

Лучшие породы сторожевых собак для одиноких людей и личной безопасности
Немецкая овчарка / фото: wikipedia.org

Доберман-пинчер появился в немецкой Тюрингии благодаря Луи Доберману, сборщику налогов, которому требовался надёжный охранник во время обходов. В выведении породы, вероятно, участвовали старонемецкая овчарка, немецкий пинчер, веймаранер и манчестерский терьер.

Для личной защиты доберман ценен прежде всего своей проницательностью: он улавливает язык тела и изменения в поведении людей. Самцы больше склонны охранять имущество, тогда как самки чаще сосредотачиваются на защите одного человека и взрослеют раньше.

Порода нуждается в уверенном владельце, а ранняя социализация должна знакомить щенка с различными звуками, поверхностями и новыми ситуациями.

Лучшие породы сторожевых собак для одиноких людей и личной безопасности
Доберман-пинчер / фото: wikipedia.org

Бельгийский малинуа изначально был пастушьей собакой, целенаправленную селекцию породы начали в конце XIX века. В 1950-х годах малинуа массово поступили на службу в армию и полицию.

Сильный территориальный инстинкт делает их пригодными для охраны ферм, частных домов и профессиональных объектов. Эти собаки проходят углубленную подготовку для поисково-спасательных работ, обнаружения взрывчатки, наркотиков и газа, а их энергии нужен выход: бег, аджилити и даже футбол.

Лучшие породы сторожевых собак для одиноких людей и личной безопасности
Бельгийский малинуа / фото: wikipedia.org

Другие новости:

Об источнике: World Animal Foundation

World Animal Foundation (WAF) - это международная некоммерческая организация, основанная с целью защиты прав животных и охраны природы. Она занимается просветительской деятельностью, предоставляя информацию о проблемах, возникающих из-за разрушения окружающей среды, жестокого обращения с животными и экологических катастроф. Организация активно работает над поддержкой законодательных инициатив, защищающих животных, и проводит кампании по изменению общественных представлений и отношения к природе. WAF также способствует созданию приютов для животных, борьбе с браконьерством и защите морских экосистем.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
собаки
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новая магнитная буря обрушится на Землю в конце октября: когда начнётся шторм G1

Новая магнитная буря обрушится на Землю в конце октября: когда начнётся шторм G1

13:38Синоптик
Международные посылки и "налог на OLX": Зеленский подписал законы, что изменится

Международные посылки и "налог на OLX": Зеленский подписал законы, что изменится

12:51Экономика
Аномальное тепло задержится в Украине: когда температура достигнет +21 градуса

Аномальное тепло задержится в Украине: когда температура достигнет +21 градуса

11:55Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар взлетел, евро стремительно падает: официальный курс валют на 23 октября

Доллар взлетел, евро стремительно падает: официальный курс валют на 23 октября

Тест на IQ: нужно найти три сердца среди роз за 20 секунд

Тест на IQ: нужно найти три сердца среди роз за 20 секунд

Жёлтые пятна на сиденье унитаза исчезнут без труда: помогут 2 продукта из кухни

Жёлтые пятна на сиденье унитаза исчезнут без труда: помогут 2 продукта из кухни

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке хамелеона за 57 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке хамелеона за 57 с

Что поставить на кухне вместо микроволновки: современная альтернатива

Что поставить на кухне вместо микроволновки: современная альтернатива

Последние новости

13:51

"Его больше нет": внезапно умер известный российский актер-пропагандист

13:41

Частные фонды по соглашениям коррупционеров со следствием получили 334,5 млн грн, тогда как сколько ущерба возмещено государству, САП почему-то не знает, – адвокат

13:39

Как убрать грязь и запах пота с куртки: понадобится лишь одно домашнее средствоВидео

13:38

Новая магнитная буря обрушится на Землю в конце октября: когда начнётся шторм G1

13:28

Как выбрать сладкие мандарины без косточек и сухих долек: хитрость в магазине

Остановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатораОстановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатора
13:13

Школьники пойдут на осенние каникулы по разным графикам: что нужно знать родителям

13:10

Гороскоп Таро на ноябрь 2026 года: Львам — признание, Овнам — очищение

13:05

"Продаю квартиру": звезда "Дизель шоу" раскрыла, куда переезжает из Киева

12:51

Международные посылки и "налог на OLX": Зеленский подписал законы, что изменится

Реклама
12:47

Зачем сербы и словенцы обматывают балконы алюминиевой фольгой — причина

12:45

Праздничная закуска, которая готовится 7 минут: рецепт шикарного новогоднего блюда

12:19

Китайский гороскоп на завтра, 24 октября: Змеям - подарки, Свиньям - завершение

12:17

Разумков за деньги олигархов пытается убедить, что защищает интересы простых украинцев, - эксперт

12:03

Когда Девам придут деньги: названа самая удачная неделя ноября 2026 для финансовВидео

11:59

Лучшие породы сторожевых собак для одиноких людей и личной безопасности

11:55

Аномальное тепло задержится в Украине: когда температура достигнет +21 градуса

11:39

Дизель по 109 не предел, тенденции плохие: Косянчук — о ценах на топливо в Украине

11:37

Путинистка Долина замешана в новой афере: звезды "надули" 200 россиян

11:14

Может ли война в Украине скоро закончиться: генерал США назвал замысел Путина

11:07

Россия ударила по энергетике шести областей: более 500 тысяч украинцев без света

Реклама
10:49

"Официально – холостячка": звезда "Крепостной" приняла важное решение

10:42

Упадет на дом или авто: пять признаков того, что дерево во дворе умирает

10:32

Что означают цвета салфеток для уборки – как их использовать

10:24

Вода и лед внутри холодильника: как быстро устранить проблему без ремонтаВидео

09:54

Беспилотники атаковали один из ключевых дата-центров ФНС России

09:46

Иво Бобула не узнать: поседевший певец показал, как выглядит после похудения

09:46

РФ перешла к новой тактике ударов по Киеву: в ISW предупредили об угрозе

09:25

Гороскоп на завтра, 24 октября: Скорпионам — прилив сил, Стрельцам — зависть

09:20

Не только для мытья посуды: как использовать кухонную губку в быту

09:16

Украина без НАТО, РФ - с ослаблением санкций: раскрыты детали мирного плана США

08:32

В аэропорту Японии загорелся украинский Ан-124 "Руслан" — первые подробности

08:14

Зеленский отверг личный конфликт с Трампом и предупредил: Путин захочет всего

08:06

РФ не нужен конец войны: в ISW назвали цель Кремля в переговорах

07:46

Трамп нашел повод обойти Конституцию и заговорил о третьем сроке президентства

06:56

Блэкаут и связь на нуле: Луганск атаковали дроны, поражена ключевая вышка

05:10

Жизнь уже не будет прежней: какие знаки зодиака скоро обретут счастье

04:44

Чистый унитаз без ежедневной уборки: секрет гостиничных горничных

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке хамелеона за 57 с

03:36

Гороскоп для Скорпионов на ноябрь 2026: когда начнется полоса удачиВидео

03:33

Большинство забывает об одной детали стиральной машины: ее нужно регулярно мыть

Реклама
02:34

Простоят всю зиму и не заплесневеют: как правильно сушить грибы

22 октября, четверг
22:47

Жёлтые пятна на сиденье унитаза исчезнут без труда: помогут 2 продукта из кухни

22:21

"Один народ" и "исторические земли": Путин сделал циничное заявление об Украине

21:34

Трамп вмешался в ситуацию со Starlink в Украине: какие изменения уже заметили военные

21:33

Розовый костюм и пиротехника: Украина показала номер на Детском Евровидении-2026Видео

21:01

Тепло не доходит до комнаты из-за одной вещи: что стоит проверить возле батареиВидео

20:51

Жёлтые пятна и запах пота исчезнут: что добавить в стиральную машину во время стирки

20:44

Почему грустит Кейт Миддлтон: дело в старшем сыне

20:38

Зачем класть рис в носок: простой домашний лайфхак от французов

20:35

Компании из орбиты главы Госвосстановления Федорова получают миллиарды на государственных контрактах – расследование

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Львова
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять