Лучшие породы сторожевых собак для одиноких людей и личной безопасности

Не все собаки способны защитить своих хозяев, поэтому к выбору питомца с такой целью нужно относиться серьезно.

https://glavred.info/life/luchshie-porody-storozhevyh-sobak-dlya-odinokih-lyudey-i-lichnoy-bezopasnosti-10806449.html Ссылка скопирована

Лучшие собаки для охраны / Коллаж: Главред, фото: wikipedia.org

Вы узнаете:

Какие 7 пород собак лучше всего подходят для личной охраны

Чем отличаются охранные собаки по характеру и темпераменту

Гигантский шнауцер, кане-корсо, ротвейлер, боксер, немецкая овчарка, доберман-пинчер и бельгийский малинуа лучше всего подходят для защиты людей, живущих в одиночестве.

Главред узнал, что при выборе такой собаки стоит ориентироваться не на внешнюю мощь, а на её способность замечать необычное, выполнять команды и успокаиваться, когда опасности нет. Об этом сообщили эксперты World Animal Foundation.

видео дня

Владелец, который сам справляется с крупной и сильной собакой без помощи других членов семьи, несёт двойную ответственность. Поэтому эксперты советуют в первую очередь оценить темперамент животного, его потребность в нагрузках, управляемость и отзывчивость.

"Личная безопасность - это нечто большее, чем лай при каждом звуке за дверью", - подчеркивается в статье.

Каких собак выбрать для собственной безопасности

Ризеншнауцер появился в Баварии в XVIII веке в результате скрещивания стандартного шнауцера, чёрного немецкого дога и фландрского буйе. Фермеры использовали его для охраны хозяйства и работы со скотом, впоследствии порода охраняла городские лавки, служила в полиции и армии.

Сегодня этих собак привлекают и к поисково-спасательным операциям. Ризеншнауцер быстро учится и обладает превосходной памятью, однако во время дрессировки может испытывать пределы дозволенного, поэтому с поводком и домашними правилами его лучше знакомить как можно раньше.

Ризеншнауцер / фото: wikipedia.org

Кане-корсо ведет свою родословную от древних молосских собак с греческих островов, которых римляне завезли в Италию и использовали в армии. Мускулистое телосложение, массивная квадратная голова и мощные челюсти сочетаются с бдительностью по отношению к незнакомцам, что является ключевой частью его охранной роли.

Такая собака лает, когда что-то идет не так, но нуждается в четких границах при общении с другими животными. Благодаря тщательной социализации и позитивному подкреплению она учится отличать реальную угрозу от обыденных ситуаций.

Кане-корсо / фото: wikipedia.org

Ротвейлер происходит из южнонемецкого города Ротвайль, где он гнал скот, перевозил мясо и охранял имущество. Во время перегона скота кошелек с выручкой привязывали именно ему на шею, чтобы уберечь деньги от воров.

Сильный территориальный инстинкт и массивное черное телосложение отпугивают посторонних, хотя представление о том, что черные собаки страшнее, не имеет научного подтверждения. Ротвейлер рано замечает опасность и считывает эмоции хозяина, однако из-за силы и решительного характера новичкам с ним сложно, поэтому издание советует обратиться к профессиональному кинологу.

Ротвейлер / фото: wikipedia.org

Боксер появился в Германии в результате скрещивания булленбайсеров и бульдогов, а в конце XIX века помогал мясникам на скотобойнях контролировать скот. В 1903 году порода попала в США, во время Первой мировой войны собаки служили посыльными и сторожами, а после Второй мировой американские солдаты массово привезли их домой.

Ценность боксера как защитника заключается в его адаптивности: он оценивает внезапно изменившуюся ситуацию, прежде чем реагировать. По данным издания, порода занимает седьмое место по популярности в США. Боксер бывает упрямым, поэтому дрессировку стоит начинать с раннего возраста.

Боксер / фото: wikipedia.org

Немецкую овчарку вывели для выпаса и охраны стад, а впоследствии селекционеры сделали ставку на интеллект и мужество. После Первой мировой войны породу называли эльзасской, и только в 1930-х годах кинологические клубы вернули ей первоначальное название.

Как понять, что собака счастлива / Инфографика: Главред

Глубокий мощный лай и грозный вид заставляют посторонних дважды подумать, прежде чем приблизиться. Овчарки давно работают в полиции, армии, на таможне и в поисково-спасательных службах, а также служат в качестве собак-поводырей.

Собака очень охотно поддается дрессировке, однако мгновенного послушания от щенка ждать не стоит: на это требуются время и терпение.

Немецкая овчарка / фото: wikipedia.org

Доберман-пинчер появился в немецкой Тюрингии благодаря Луи Доберману, сборщику налогов, которому требовался надёжный охранник во время обходов. В выведении породы, вероятно, участвовали старонемецкая овчарка, немецкий пинчер, веймаранер и манчестерский терьер.

Для личной защиты доберман ценен прежде всего своей проницательностью: он улавливает язык тела и изменения в поведении людей. Самцы больше склонны охранять имущество, тогда как самки чаще сосредотачиваются на защите одного человека и взрослеют раньше.

Порода нуждается в уверенном владельце, а ранняя социализация должна знакомить щенка с различными звуками, поверхностями и новыми ситуациями.

Доберман-пинчер / фото: wikipedia.org

Бельгийский малинуа изначально был пастушьей собакой, целенаправленную селекцию породы начали в конце XIX века. В 1950-х годах малинуа массово поступили на службу в армию и полицию.

Сильный территориальный инстинкт делает их пригодными для охраны ферм, частных домов и профессиональных объектов. Эти собаки проходят углубленную подготовку для поисково-спасательных работ, обнаружения взрывчатки, наркотиков и газа, а их энергии нужен выход: бег, аджилити и даже футбол.

Бельгийский малинуа / фото: wikipedia.org

Другие новости:

Об источнике: World Animal Foundation World Animal Foundation (WAF) - это международная некоммерческая организация, основанная с целью защиты прав животных и охраны природы. Она занимается просветительской деятельностью, предоставляя информацию о проблемах, возникающих из-за разрушения окружающей среды, жестокого обращения с животными и экологических катастроф. Организация активно работает над поддержкой законодательных инициатив, защищающих животных, и проводит кампании по изменению общественных представлений и отношения к природе. WAF также способствует созданию приютов для животных, борьбе с браконьерством и защите морских экосистем.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред