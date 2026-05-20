Овчарку нашли на дороге привязанной к бетону: причина удивила

Собака оказалась в опасной ловушке после грозы. Расследование завершилось неожиданным решением сотрудников полиции.

Немецкую овчарку нашли привязанной к бетонному блоку / Коллаж Главред, фото: ITVS, Woodburn Police Department

В американском штате Орегон завершилась история, которая несколько дней тревожила местных жителей. Немецкую овчарку, найденную ранним утром привязанной к бетонному блоку прямо посреди жилой улицы, удалось вернуть семье после полицейского расследования.

Инцидент произошел в городе Вудберн после сильной грозы. Около 5:20 утра прохожие заметили испуганное домашнее животное, застрявшее между тротуаром и припаркованным автомобилем. Об этом пишет People.

По словам очевидцев, животное выглядело растерянным и не могло самостоятельно выбраться.

Собака испугалась грозы и сбежала

Сотрудники полиции прибыли на место после сообщения от местных жителей. Они освободили овчарку, дали ей воду и еду, а затем отвезли в приют.

Позже правоохранители установили, что собака принадлежит местной семье. По данным расследования, во время грозы животное испугалось и сорвалось с места, несмотря на привязь.

Сосед накормил овчарку, дал ей воды и дождался приезда полиции / Фото: Woodburn Police Department

Сосед по имени Майкл Бартоне рассказал журналистам, что услышал шум за окном и решил проверить, что произошло.

"Для собаки это была опасная ситуация. Она находилась прямо на дороге и не могла выбраться", - объяснил мужчина.

Американец накормил овчарку, дал ей воды и дождался приезда полиции.

Владельцу выписали штраф

Хотя полиция заявила, что у собаки были еда, вода и необходимый уход, владельцу все равно выписали штраф за нарушение закона о привязи животных.

Согласно законодательству штата Орегон, собак нельзя держать на привязи более 10 часов в сутки. В некоторых случаях лимит может составлять до 15 часов, если используется специальная бегущая система.

Правоохранители также сообщили, что сотрудники службы по работе с населением проведут дополнительные проверки, чтобы убедиться, что животному ничего не угрожает.

Об издании People People - американский еженедельник про звезд и селебритиз, моду и стиль жизни. Публикуется с 1974, позже появилась веб-версия журнала. Известен своими ежегодными рейтингами - "100 самых красивых людей", "Самый сексуальный мужчина года", "Сама сксуальная женщина года", "Лучший/худший наряд" и пр. Является одним из самых читаемых изданий - по состоянию на 2018 его аудитория исчислялась более чем 35.9 миллионами поклонников.

