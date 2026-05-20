ВСУ разнесли гигантские нефтяные резервуары и НПЗ: Генштаб раскрыл результаты

Силы обороны Украины нанесли удары по военным и инфраструктурным объектам в РФ и на временно оккупированных территориях Украины.

Пострадали НПЗ "Лукойл" и нефтебаза "Ярославль-3"

Главное:

Поражен НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез"

Нанесены удары по пунктам управления, ПВО и БПЛА оккупантов

Поражены скопления живой силы, склад боеприпасов и ремонтные подразделения РФ

В ночь на 19 и 20 мая Силы обороны Украины нанесли серию ударов по важным военно-инфраструктурным объектам российских оккупантов как на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В районе Кстово Нижегородской области поражен нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегородоргсинтез". По данным Генштаба, повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-6, после чего возник пожар.

Также в населенном пункте Семибратово под удар попала стратегическая нефтеперекачивающая станция "Ярославль-3". Подтверждено повреждение четырех резервуаров общим объемом 140 000 кубических метров.

"Станция является важным элементом системы транспортировки нефти Российской Федерации и задействована в обеспечении военно-промышленной инфраструктуры государства-агрессора", - говорится в сообщении Генштаба.

Что поражено на линии фронта

Помимо экономического террора врага в тылу, Силы обороны существенно проредили систему управления оккупационных войск непосредственно на линии фронта и в приграничной зоне РФ. Точными ударами были поражены пункты управления оккупантов в Соледаре Донецкой области, а также командно-наблюдательные пункты в районах Любимовки Херсонской области и Ивановского в Донецкой области.

Кроме того, украинские силы нанесли удары по пунктам управления беспилотниками РФ в районах Поддубного и Перебудови в Донецкой области, Гуляйполя в Запорожской области, а также Елизаветовки Курской области РФ.

Также поражены скопления живой силы противника в районах Новоукраинки Запорожской области, Мирного, Снежного и города Донецка. Дополнительно уничтожен склад боеприпасов в районе Мариновки в Запорожской области и ремонтное подразделение в Северодонецке в Луганской области.

Каковы цели ударов Украины - анонс "Мадяра"

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди заявил , что Украина продолжает наращивать удары по целям в глубине территории России, в частности по объектам нефтегазовой инфраструктуры. По его словам, расстояние в 1 500-2 000 км от линии фронта больше не является безопасным тылом для РФ, а украинские дроны способны поражать объекты по всей территории страны-агрессора.

Бровди подчеркнул, что приоритетными целями остаются нефтегазовые объекты, поскольку именно они обеспечивают финансирование российской войны против Украины. Он также отметил, что удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре являются "военно оправданными".

Отдельно командующий заявил, что одной из ключевых задач украинских сил является уменьшение возможностей противника для наступления и нанесение ему потерь, превышающих темпы пополнения.

Удары по объектам РФ - последние новости

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди заявил, что после массированных ударов украинских дронов по Москве в России продолжается информационное замалчивание последствий атаки. По его словам, в Кремле пытаются одновременно скрыть реальные результаты ударов и поддерживать иллюзию нормальности, контролируя информационное пространство.

По данным Reuters, Московский нефтеперерабатывающий завод временно остановил работу после атаки украинского дрона, произошедшей в минувшие выходные. Повреждения были незначительными, однако предприятие приостановило производство для проверки оборудования и из соображений безопасности.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

