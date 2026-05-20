Мощные удары дронов остановили работу двух российских НПЗ – Reuters

Алексей Тесля
20 мая 2026, 00:58
На НПЗ в РФ, после атаки БПЛА в минувшие выходные, работа была остановлена.
Дроны атаковали российские НПЗ / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

Главное:

  • Московский НПЗ остановил работу после удара дронов
  • Атака на НПЗ в Рязани привела к прекращению его работы

Московский нефтеперерабатывающий завод временно остановил работу после удара украинского дрона, который произошёл в минувшие выходные.

Об этом сообщили два отраслевых источника изданию Reuters. Отмечается, что ущерб от атаки был минимальным, однако руководство предприятия решило приостановить производство в целях безопасности и проверки оборудования.

Уточняется, что возобновление работы завода, по оценкам источников, займёт несколько дней. При этом мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что в результате инцидента пострадали 12 человек, в основном строители у входа на завод, но основные технологические установки не повреждены. Местные власти также сообщили о падении дрона вблизи объекта.

Завод, расположенный в юго-восточной части Москвы, снабжает столицу топливом. В 2024 году предприятие переработало 11,6 млн тонн нефти и произвело 2,9 млн тонн бензина, 3,2 млн тонн дизеля и 1,3 млн тонн битума.

В то же время аналогичная атака дронами на нефтеперерабатывающий завод в Рязани, который отвечает за почти 5% переработки нефти в стране, привела к временному прекращению работы объекта. В 2024 году этот завод переработал 13,1 млн тонн нефти, выпустил 2,2 млн тонн бензина, 3,4 млн тонн дизеля и 4,3 млн тонн мазута.

Украина не прекращает удары по целям РФ: заявление ОП

Глава ведомства Кирилл Буданов подчеркнул, что атаки на объекты в РФ будут продолжаться, несмотря на просьбы некоторых зарубежных партнёров воздержаться от ударов по нефтяной инфраструктуре. Он добавил, что ранее уже возникали разногласия по использованию иностранного вооружения за пределами страны.

"Союзники могут иметь своё мнение, но Украина действует исходя из собственных интересов и приоритетов — и эта позиция остаётся неизменной", — подчеркнул Буданов.

Как писал Главред, украинские защитники нанесли результативные удары по ряду российских военных объектов. Одним из ключевых эпизодов стало поражение противодиверсионного катера проекта "Грачонок" в районе Каспийска.

Напомним, Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военно-промышленной инфраструктуре и критическим объектам Российской Федерации, в частности в Московской области.

Как заявил президент Владимир Зеленский, украинская армия намерена усилить интенсивность ударов по стратегическим объектам на территории России в ответ на массированные российские атаки по украинским жилым кварталам.

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

