Реформа ВСУ: Сырский назвал новые условия зарплат, мобилизации и увольнения из армии

Сырский заявил, что в Украине продолжается работа над новой системой контрактов, механизмом увольнения военнослужащих со службы и моделью выплат военным.

Сырский озвучил новые условия по зарплатам, мобилизации и увольнению из армии

Ситуация на украинском фронте остается динамичной и напряженной: несмотря на интенсивные наступательные действия врага на нескольких ключевых направлениях, Силы обороны все чаще перехватывают инициативу благодаря принципу активной обороны. В то же время военное руководство готовит масштабную реформу военной службы. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о реальном изменении характера боевых действий, угрозе расширения линии фронта, а также о деталях новых контрактов, четких сроках ротации и обновленной системе денежного обеспечения для защитников.

Главред собрал главное из заявлений Александра Сырского в интервью YouTube-каналу "Милитарный".

Какова ситуация на фронте

Александр Сырский сообщил, что российские оккупационные войска продолжают интенсивные наступательные действия, сосредотачивая основные усилия сразу на нескольких направлениях. Среди приоритетных он назвал Покровское, Очеретинское, Александровское, Константиновское, Лиманское и частично Купянское направления.

"Кроме того, проводятся действия невысокой интенсивности вдоль государственной границы в Харьковской области, в Сумской области. Но мы также проводим активные действия, мы полностью используем наш принцип активной обороны. То есть, мы проводим контратакующие действия там, где это необходимо, и наступательные действия там, где это возможно", — сказал он.

Главнокомандующий ВСУ напомнил, что во время предыдущей фазы наступления, завершившейся в конце апреля, украинским силам удалось освободить около 500 квадратных километров территории на Александровском направлении, а также 12 населенных пунктов. По его словам, боевые действия не прекратились, а перешли в другую фазу.

Он также отметил, что интенсивность российских наступательных действий снизилась, тогда как количество украинских контратак и наступательных операций возросло. В качестве примера Сырский привел сутки, в течение которых впервые количество украинских наступательных действий превысило аналогичные действия противника, что свидетельствует об изменении характера боевой активности на фронте.

"Несмотря на такие тенденции, конечно, нельзя расслабляться, потому что враг силен. На Покровском направлении он сосредоточил почти 99 тысяч личного состава, и это самая большая группировка из всех, которые у него есть на различных участках фронта. Поэтому, конечно, это огромная цифра, и мы делаем все, чтобы эту цифру уменьшить. На основных направлениях враг продолжает активные наступательные действия на уровне 35-40 штурмовых действий в сутки. На других направлениях эта интенсивность значительно меньше", — подытожил он.

Демобилизация в Украине – что предлагается

Сырский пояснил, что демобилизация возможна только после завершения войны и действия особого периода, тогда как сейчас речь идет именно об увольнении военнослужащих во время боевых действий.

"Это важный вопрос, который открывает для наших военнослужащих свет в конце туннеля. И над этим мы активно работаем, работаем активно вместе с Министерством обороны. Все анонсированные президентом Украины инициативы мы рассмотрели среди руководящего состава", — сообщил он.

Он также отметил, что подробно проработаны все положения контрактов и системы дополнительного денежного обеспечения, после чего начато обсуждение этих вопросов непосредственно в воинских частях.

По его словам, в настоящее время внедрена модель, при которой к обсуждению привлекаются сами военнослужащие, а также проводится анализ и сбор обратной связи, чтобы учесть как положительные, так и возможные проблемные аспекты. Сирский подчеркнул, что это деликатный процесс, поскольку происходит одновременно с войной и мобилизацией, которая сопровождается потерями.

"С другой стороны, эта мобилизация должна иметь какое-то логическое завершение. Люди, которые воюют, особенно длительное время, должны иметь выход и возможность после увольнения со службы, в зависимости от того срока, который он провел на поле боя. То есть этот процесс продолжается сейчас", — сказал он.

Какова проблема демобилизации в Украине

Главнокомандующий ВСУ отметил, что вопрос демобилизации военнослужащих является сложным и требует сохранения баланса. Он пояснил, что Россия постоянно наращивает численность своих войск и количество контрактников, поэтому Украина должна соответствующим образом реагировать на рост сил противника.

По его словам, также необходимо учитывать увеличение количества российских подразделений, ведь это создает дополнительные угрозы. Все процессы должны быть управляемыми и не хаотичными.

"Если мы увольняем определенное количество военнослужащих, мы должны четко понимать, что мы столько же, а возможно больше, наберем. Ну, не меньше точно. Вот в этом заключается сложность", — указал он.

Сырский подчеркнул, что механизм принятия решений в этой сфере должен быть гибким и адаптированным к изменениям на поле боя. Кроме того, он должен быть реалистичным и обеспеченным надлежащим финансированием, поскольку речь идет о значительных расходах.

Что известно о новых контрактах для военных в Украине с четкими сроками службы

Сырский сообщил, что предложенные сроки контрактов, вероятно, являются окончательными, поскольку при обсуждении учитывались различные подходы военнослужащих. В частности, рассматривалась возможность введения краткосрочных контрактов на 6–9 месяцев для тех, кто уже уволился со службы по состоянию здоровья после ранения, но имеет желание снова вернуться в армию.

Он уточнил, что такие лица смогут повторно присоединиться к службе на срок 6, 9 или 10 месяцев, причем минимальный вариант составит шесть месяцев, поскольку именно короткие контракты пользуются спросом.

"Следующая категория — это для тех, кто сейчас в армии, они могут заключить новые контракты на десять месяцев", — рассказал он.

Как изменятся условия для мобилизованных

Сырский также отметил, что для новобранцев предусмотрены более длительные контракты — на два, три года и более, и каждый сможет выбрать подходящий формат службы. Отдельно предусмотрен вариант для тех, кто не подписывает контракт, то есть прохождение службы по мобилизации.

В таком случае все военнослужащие будут получать одинаковое базовое денежное обеспечение и предусмотренные надбавки. По словам Сырского, это новая модель, которая впервые внедряется в странах, ведущих активные боевые действия.

Как изменят зарплату военным

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что еще одним направлением реформы является система денежного обеспечения, где уже учитываются коэффициенты и дополнительные выплаты в зависимости от уровня риска выполняемых задач. Также предусматривается повышение выплат для военнослужащих, находящихся на тыловых должностях.

"Минимальный уровень денежного обеспечения – 30 тысяч. Будет. А дальше доплаты для категорий, в первую очередь, для тех категорий, которые участвуют в активных боевых действиях. В первую очередь, это для служащих механизированных, мотопехотных, десантных, десантно-штурмовых, бригад морской пехоты, то есть те должности, которых не хватает на поле боя. Это должно создать дополнительный стимул", – подчеркнул он.

Он уточнил, что после принятия соответствующих изменений будет определена четкая формула расчета выплат, которую утвердит Генеральный штаб. Размер денежного обеспечения будет зависеть как от уровня мобилизации, так и от ситуации на поле боя.

Когда должны принять изменения в сроки военной службы

Сырский отметил, что в случае утверждения проекта, который должен быть реализован до конца мая, эти изменения начнут внедряться и станут необратимыми. Сначала их должны официально обнародовать и утвердить, после чего начнется этап практического внедрения.

Новые правила ротации – сколько должен находиться военнослужащий на передовой по новым правилам

Сырский, комментируя вопрос четких сроков ротации военнослужащих на передовой, отметил, что это сложный процесс, который в значительной степени определяется особенностями современной войны, особенно последних двух лет. По его словам, из-за массового применения дронов формируются зоны поражения радиусом от 30 до 50 километров, в которые невозможно без риска завозить не только военную технику, но и гражданский транспорт.

Он пояснил, что появление таких зон существенно изменило тактику и оперативное искусство, а также повлияло на представления о глубине и ширине фронта. Появилось новое понятие — зона инфильтрации, что затрудняет планирование и выполнение ротаций.

"И все это, конечно, накладывает определенные особенности, в том числе и на ротацию наших военнослужащих. Потому что сейчас процесс ротации, замена на позициях — это, в принципе, такая же военная операция, как и наступление. То есть к этому нужно тщательно готовиться", — сказал он.

Сырский добавил, что для обеспечения ротаций необходимо организовывать прикрытие транспорта, в частности использование наземных роботизированных платформ и мер огневого прикрытия, а также обеспечивать логистику, боекомплект и поставки продовольствия для подразделений, выдвигающихся на смену.

Он подчеркнул, что этот процесс чрезвычайно сложен и занимает значительную часть работы штабов. По его словам, уже проведены расчеты по численности личного состава в бригадах и подразделениях в районах боевых действий, а также военных, которые находятся непосредственно в зоне операций и получают повышенное денежное обеспечение.

"То есть у нас есть все условия для создания трех смен и обеспечения подготовки той смены, которая будет идти на смену для ротации на наших полигонах, на площадках, приспособленных для этого. Таким образом мы планируем не только, скажем, обеспечить ротацию, но и обеспечить постоянную подготовку тех военнослужащих, солдат, сержантов, которые готовятся к выполнению этих миссий", — рассказал он.

Сырский сообщил, что определена ежемесячная контрольная дата — 15 число каждого месяца — для проверки состояния ротаций военнослужащих. В этот период специальные офицерские группы из крупных штабов проводят проверку бригад: как ведется учет личного состава на передовых позициях, налажена ли связь с военными, а также как учитывается срок их пребывания на фронте. Параллельно уточняются данные о подразделениях, которые должны осуществлять замену, чтобы выстроить четкую систему контроля и избежать критических сбоев в процессе.

Он отметил, что хотя в целом инициативу восприняли положительно, часть военных выражает сомнения относительно ее практической реализации из-за нехватки ресурсов и возможностей.

"Конечно, это сложная (операция, — ред.). Поэтому мы даем месяц, потому что понимаем, что просто так по команде все встали и ушли — такого точно не будет. Потому что этот процесс зависит от многих факторов, от погодных условий, от всего абсолютно, в том числе и от активности дронов", — подчеркнул главнокомандующий.

По словам главнокомандующего, ротация является сложным и рискованным процессом, который фактически приравнивается к отдельной военной операции, требующей тщательного планирования с учетом логистики, боевого снабжения и прикрытия.

Он также подчеркнул, что, по оценкам, примерно два месяца военнослужащий способен сохранять максимальную боевую эффективность на позициях, после чего накапливается физическая и психологическая усталость, что делает необходимым его замену. Именно по этой логике и выстраивается система ротаций.

Потери россиян растут

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что высшей ценностью для украинской армии остаются жизнь и здоровье военнослужащих. Именно поэтому командование уделяет особое внимание сохранению личного состава, тогда как потери российских войск, по его словам, значительно больше.

Он отметил, что общие потери армии РФ на фронте примерно в три с половиной раза превышают украинские, а соотношение погибших местами достигает семи-девяти раз в пользу Украины.

"То есть мы движемся в правильном направлении и делаем все, чтобы потери наших служащих были как можно меньше", — утверждает он.

Линия фронта будет увеличиваться

Сырский также обратил внимание на сложную ситуацию на фронте, протяженность которого составляет около 1200 километров. По его словам, у российских войск примерно в два раза больше бригад и полков, однако Силы обороны Украины продолжают вести активные боевые действия.

Отдельно главнокомандующий отметил, что существует тенденция к расширению линии фронта. Он напомнил о данных украинской разведки и заявлениях президента Украины о потенциальной угрозе со стороны Беларуси и возможных действиях России на северном направлении.

"Это реально, мы знаем эти данные. О том, что российский Генштаб сейчас активно просчитывает и планирует операции наступательных действий с севера. Это означает, что фронт будет еще увеличиваться", — сказал он.

Реформа мобилизации в Украине — будут ли снижать мобилизационный возраст и будут ли призывать женщин

Как писал Главред, вопрос о снижении мобилизационного возраста в Украине, а также о возможном ограничении выезда за границу для мужчин в возрасте 18–24 лет в настоящее время не стоит на повестке дня даже в контексте оценки потенциальных рисков. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента и бригадный генерал Павел Палиса в интервью 24 Каналу.

"На данный момент вопрос снижения мобилизационного возраста и ограничения выезда за границу не рассматривается", — подчеркнул он.

По его словам, пока такие инициативы не рассматриваются, однако ситуация может измениться в зависимости от развития событий на фронте. Он подчеркнул, что на данный момент этот вопрос даже не обсуждается на уровне государственных оценок рисков.

Палиса также сообщил, что принудительная мобилизация женщин в Украине не планируется. По его словам, служба для женщин остается добровольной, и они могут заключать контракты на общих условиях наравне с мужчинами.

В то же время, комментируя возможность введения упрощенных или краткосрочных контрактов для женщин, генерал отметил, что Министерство обороны работает над программой с едиными условиями для всех категорий военнослужащих.

"Условия будут достаточно привлекательными", — отметил он.

О личности: Александр Сырский Сырский Александр — главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

