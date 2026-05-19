Как долго действительно яйца хранятся в холодильнике: ответ точно удивит

Рассказываем, как долго яйца хранятся в холодильнике и как понять, что они испортились.

https://glavred.info/life/kak-dolgo-deystvitelno-yayca-hranyatsya-v-holodilnike-otvet-tochno-udivit-10766051.html Ссылка скопирована

Как долго на самом деле хранятся яйца в холодильнике / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

Сколько времени могут храниться яйца в холодильнике

Как понять, что яйцо испорчено

Как правильно хранить яйца

Яйца — привычный продукт на кухне, однако вопрос об их сроке хранения часто вызывает сомнения. Главред объясняет , как долго яйца могут лежать в холодильнике и какие признаки свидетельствуют о порче.

Как долго яйца хранятся в холодильнике

По данным Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США, целые яйца в скорлупе, которые постоянно находятся в холодильнике, остаются безопасными не менее трех недель. В то же время указанная дата на упаковке в основном ориентирована на магазины и означает пиковое качество, а не момент, когда яйцо становится опасным, пишет Martha Stewart. То есть даже после истечения срока годности яйцо может быть вполне пригодным к употреблению, если оно правильно хранилось.

видео дня

Важный нюанс

Свежеснесенное яйцо имеет естественную защитную мембрану, которая герметизирует поры скорлупы и не дает бактериям проникать внутрь. Благодаря этому немытые яйца могут храниться при комнатной температуре до четырех недель. Однако яйца, поступающие в продажу, моют во время обработки, и этот защитный слой исчезает. Именно поэтому их сразу охлаждают и рекомендуют хранить только в холодильнике.

Как правильно хранить яйца

Не менее важно, где именно в холодильнике лежат яйца. Дверца — самое теплое место, где температура постоянно меняется. Это сокращает срок их свежести. Рекомендуем ставить упаковку на внутренние полки, ближе к середине или задней стенке, где температура стабильна. Картонная коробка, в которой продаются яйца, тоже имеет значение: она защищает от ударов, сохраняет влагу и не дает продукту впитывать посторонние запахи. Если яйца куплены без оригинальной упаковки, стоит переложить их в герметичный контейнер и отметить дату покупки.

Как проверить свежесть яиц

Тест на поплавок

Есть несколько простых способов определить, пригодно ли яйцо к употреблению. Самый известный — тест на поплавок: свежее яйцо опускается на дно миски с водой, более старое может стоять вертикально или даже подниматься ближе к поверхности.

Запах

Свежее яйцо почти не имеет запаха. Порченое яйцо издает резкий сернистый аромат, который невозможно спутать.

Визуальные признаки

Белок свежего яйца немного мутный из-за наличия углекислого газа. Прозрачный белок означает, что яйцо старое, но не обязательно непригодное.

Красное пятно возле желтка — следствие разрыва сосуда во время овуляции. Такое яйцо безопасно для употребления.

Легкий желто-зеленый оттенок белка свидетельствует о высоком содержании рибофлавина (витамина В2) и не представляет опасности.

Розовый или ярко-зеленый оттенок белка означает бактериальное заражение, и такое яйцо следует немедленно утилизировать.

Можно ли использовать яйца после истечения срока годности

Яйца можно употреблять даже через несколько недель после истечения срока годности, если они прошли проверку на запах и вид. В случае сомнений рекомендуем сварить их вкрутую: полностью затвердевшие белок и желток обеспечивают дополнительную защиту.

Яйца / Инфографика: Главред

Как продлить свежесть яиц

Чтобы яйца хранились дольше, стоит проверять их на наличие трещин, ведь они открывают путь для бактерий. Также не рекомендуем мыть яйца перед тем, как класть их в холодильник: вода может затолкнуть микроорганизмы внутрь. Достаточно протереть скорлупу сухой тряпкой, если есть небольшая грязь. Коробку лучше держать закрытой и сразу возвращать яйца в холодильник после использования, не оставляя их надолго на столе.

Смотрите видео о том, как проверить яйца на свежесть:

Читайте также:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по уходу за красотой. Цель состоит в том, чтобы обучить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред