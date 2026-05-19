Одно простое действие убережет слив от засорения.

Слив никогда не будет забиваться, если знать одну хитрость

Вы узнаете:

Почему химические средства для чистки слива могут повредить трубы

Как правильно заливать слив кипятком

Одна из самых распространенных проблем с кухонной мойкой – засоренный слив. Многие пытаются его прочистить дорогостоящими химическими средствами. Но выяснилось, что гораздо эффективнее прочистить слив можно одним методом.

Главред узнал, что им поделился опытный сантехник. Как пишет Blikk, по словам эксперта, простым и щадящим методом является промывание слива горячей водой.

Сантехник объяснил, что следить за тем, чтобы в раковину не попадал жир, кофейная гуща, остатки пищи и промывать ее кипятком гораздо лучше, чем засыпать химические средства в слив.

А все потому, что агрессивные химикаты могут со временем повредить старые трубы и при этом не всегда устраняют истинную причину забитого слива.

Эксперт предупредил и о том, что использовать кипяток очень часто для пластиковых ПВХ труб не рекомендуется, потому что горячая вода может ослабить соединение.

Как прочистить кухонную раковину / Инфографика: Главред

Украинская блоггерша Алена Максимюк в TikTok показала, как работает горячая вода в сочетании с домашними средствами для очистки слива: содой с уксусом, средством для мытья посуды и солью.

Об источнике: издание Blikk Blikk — крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

