Резкий разворот цен: один популярный овощ неожиданно подешевел

Мария Николишин
19 мая 2026, 11:41
Цены сейчас на 14% выше, чем в аналогичный период прошлого года.
Цены на капусту в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко:

  • Молодая капуста подешевела в среднем на 18%
  • Фермеры снижают цены из-за избытка продукции
  • Прошлогодняя капуста, напротив, продолжает дорожать

На украинском рынке наблюдается тенденция снижения цен на белокочанную капусту нового урожая, тогда как прошлогодняя — продолжает дорожать. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Так, в настоящее время капуста урожая 2026 года предлагается к продаже в пределах 34–40 грн/кг, что в среднем на 18% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Отмечается, что фермеры вынуждены активно снижать цены из-за избыточного предложения. На ситуацию также влияют низкие темпы реализации.

Кроме того, несмотря на стремительное снижение цен, капуста нового урожая поступает в продажу в среднем на 14% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Цены на прошлогоднюю капусту

В то же время фермеры, имеющие запасы прошлогодней капусты приемлемого качества, продолжают пересматривать отпускные цены в сторону повышения.

Сейчас партии белокочанной капусты урожая 2025 года поступают в продажу в пределах 10–17 грн/кг, хотя неделю назад цены составляли 8–15 грн/кг.

По словам аналитиков, такая тенденция объясняется тем, что спрос на прошлогоднюю капусту остается стабильным.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Возможен ли дефицит продуктов в Украине

Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Михаил Непран заявлял, что ситуация с урожаем остается под контролем. Хотя из-за весеннего похолодания часть ранних косточковых культур пострадала, существенных потерь среди ключевых сельскохозяйственных культур пока не зафиксировано.

"Подавляющее большинство товаров на полках украинских магазинов, а это примерно 80%, имеет отечественное происхождение. Это снижает зависимость от импорта и глобальных логистических проблем", — добавил он.

По его словам, подорожание некоторых продуктов связано не с объективными факторами, а со спекуляциями, поэтому дефицита продуктов ожидать не стоит.

Как сообщал Главред, вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Борис Шестопалов говорил, что в Украине хлеб продолжит дорожать даже при условии хорошего урожая зерновых.

Также на рынке лука в Украине снова растут цены. Участники рынка считают, что подорожание этого базового овоща связано с существенным сокращением запасов продукции урожая 2025 года.

В то же время в Украине почти на треть подешевела отечественная клубника. Средняя стоимость ягоды составляет в среднем 200 грн за килограмм.

Об источнике: EastFruit

EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

