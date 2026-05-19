Когда в Украине могут снизить мобилизационный возраст: в ОП назвали одно условие

Главное из заявления генерала:
- Власти не планируют менять мобилизационный возраст
- Запрет на выезд для мужчин 18-24 лет не обсуждается
- Мобилизация женщин остается добровольной
Вопрос снижения мобилизационного возраста в Украине и ограничения выезда молодежи за границу пока не обсуждается даже на уровне оценки рисков. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента и бригадный генерал Павел Палиса в интервью 24 Каналу.
По его словам, вопрос о снижении мобилизационного возраста и ограничении выезда мужчин 18-24 лет пока не актуален.
"В настоящее время вопрос о снижении мобилизационного возраста и ограничении выезда за границу не рассматривается", — подчеркнул он.
Генерал добавил, что ситуация может измениться, но когда это произойдет — зависит от фронта.
"Все будет зависеть от ситуации на фронте, но на данный момент этот вопрос не рассматривается, даже не поднимается на уровне оценки рисков", — отметил Палиса.
Возможна ли мобилизация женщин
Заместитель главы ОП рассказал, что принудительный призыв женщин также не рассматривается.
"Нет, о мобилизации женщин сейчас речь не идет. Это добровольное дело. Женщины, так же как и мужчины, могут подписать контракт на общих условиях", — подчеркнул он.
В то же время, говоря об упрощенных или более коротких контрактах для женщин, генерал сказал, что Министерство обороны готовит программу с общими условиями для всех.
"Условия будут достаточно привлекательными", — подытожил Палиса.
Реформа мобилизации в Украине
Народный депутат Роман Костенко говорил, что в Украине рассматривается возможность реформирования территориальных центров комплектования (ТЦК) с последующим распределением их функций.
По его словам, в рамках реформы мобилизации в Украине Минобороны предлагает переложить на полицию некоторые функции территориальных центров комплектования.
Он добавил, что окончательные решения будет принимать Верховная Рада, ведь "для многих изменений нужны изменения в законах".
Мобилизация — последние новости
Как сообщал Главред, в Украине могут измениться правила отсрочки от мобилизации. Законопроект "О справедливой отсрочке и участии в обороне" №15237, зарегистрированный в Верховной Раде 13 мая, предлагает изменить саму логику отсрочки. В частности, отсрочка может стать платной или с обязательной службой в резерве.
Министерство обороны Украины работает над комплексным обновлением системы военно-врачебных комиссий (ВВК), чтобы устранить ошибки, которые возникали во время медицинских осмотров, и повысить качество формирования мобилизационного ресурса.
Нардеп Сергей Нагорняк заявлял, что в Украине могут изменить подход к бронированию работников. Работники ТЦК и СП могут получить возможность мобилизовывать забронированных сотрудников предприятий.
О личности: Павел Палиса
Окончил Львовский институт сухопутных войск и командно-штабной институт Национального университета обороны Украины. В 2023 году — командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Участник боев за Бахмут. В ноябре 2024 года был назначен Владимиром Зеленским заместителем руководителя Офиса президента Украины, пишет Википедия.
