Существует хитрость с использованием обычной керамической чашки, которая может заменить профессиональный абразив.

Как вернуть остроту ножу без специального точильного камня и инструментов

Тупой нож не только затрудняет приготовление пищи, но и может быть опаснее острого. Вместо аккуратного резания он мнет продукты, заставляет прилагать больше усилий и чаще соскальзывает с поверхности. Это повышает риск порезов и делает работу на кухне менее контролируемой.

Главред узнал о способе, как быстро заточить нож без специальной точилки или камня. Для этого достаточно обычного предмета, который есть почти в каждом доме.

Как заточить нож без точилки

Мало кто знает, но керамическую или фарфоровую чашку можно использовать для временной заточки ножа, пишет Blikk.hu. Ключевой элемент — ее дно. Перевернув чашку или блюдце, можно заметить неглазурованную, слегка шероховатую керамическую поверхность. Именно она и выполняет роль абразива, способного подправить режущую кромку лезвия.

Как правильно заточить нож

Процесс довольно прост и не требует специальных навыков. Лезвие нужно осторожно проводить по шероховатому краю керамического дна под небольшим углом. Движения должны быть плавными и контролируемыми, сначала с одной стороны, а затем с другой, чередуя стороны.

После нескольких повторений острота ножа должна заметно улучшиться. Важно не давить слишком сильно, чтобы не повредить лезвие и не потерять контроль над движением.

Когда этот способ особенно полезен

Такой метод может пригодиться в быту, во время путешествий или на отдыхе, когда под рукой нет обычной точилки. Он не заменяет профессиональную заточку, но позволяет быстро "оживить" нож в ситуациях, когда это нужно срочно.

Почему острый нож безопаснее тупого

Несмотря на распространенный миф, что именно острые ножи более опасны, специалисты отмечают обратное. Тупое лезвие требует большего усилия, из-за чего чаще соскальзывает, особенно при работе с твердыми продуктами — например, луком или картофелем.

Кроме того, оно не режет, а рвет структуру продуктов, из-за чего они теряют форму, сочность и текстуру. Острый нож, напротив, обеспечивает чистый и контролируемый разрез.

Об источнике: издание Blikk Blikk — крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

