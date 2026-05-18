Вы узнаете:
- Почему тупой нож опаснее острого
- Как можно быстро заточить нож без специальной точилки
- Какую часть чашки нужно использовать для заточки ножа
Тупой нож не только затрудняет приготовление пищи, но и может быть опаснее острого. Вместо аккуратного резания он мнет продукты, заставляет прилагать больше усилий и чаще соскальзывает с поверхности. Это повышает риск порезов и делает работу на кухне менее контролируемой.
Главред узнал о способе, как быстро заточить нож без специальной точилки или камня. Для этого достаточно обычного предмета, который есть почти в каждом доме.
Как заточить нож без точилки
Мало кто знает, но керамическую или фарфоровую чашку можно использовать для временной заточки ножа, пишет Blikk.hu. Ключевой элемент — ее дно. Перевернув чашку или блюдце, можно заметить неглазурованную, слегка шероховатую керамическую поверхность. Именно она и выполняет роль абразива, способного подправить режущую кромку лезвия.
Как правильно заточить нож
Процесс довольно прост и не требует специальных навыков. Лезвие нужно осторожно проводить по шероховатому краю керамического дна под небольшим углом. Движения должны быть плавными и контролируемыми, сначала с одной стороны, а затем с другой, чередуя стороны.
После нескольких повторений острота ножа должна заметно улучшиться. Важно не давить слишком сильно, чтобы не повредить лезвие и не потерять контроль над движением.
Смотрите видео о том, как заточить нож о чашку:
Когда этот способ особенно полезен
Такой метод может пригодиться в быту, во время путешествий или на отдыхе, когда под рукой нет обычной точилки. Он не заменяет профессиональную заточку, но позволяет быстро "оживить" нож в ситуациях, когда это нужно срочно.
Почему острый нож безопаснее тупого
Несмотря на распространенный миф, что именно острые ножи более опасны, специалисты отмечают обратное. Тупое лезвие требует большего усилия, из-за чего чаще соскальзывает, особенно при работе с твердыми продуктами — например, луком или картофелем.
Кроме того, оно не режет, а рвет структуру продуктов, из-за чего они теряют форму, сочность и текстуру. Острый нож, напротив, обеспечивает чистый и контролируемый разрез.
Об источнике: издание Blikk
Blikk — крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.
