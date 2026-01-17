Заточка или правка: как правильно точить кухонные ножи в домашних условиях

Острый нож — главный инструмент на кухне. Как заточить нож в домашних условиях и как часто это нужно делать?

https://glavred.info/lifehack/zatochka-ili-pravka-kak-pravilno-tochit-kuhonnye-nozhi-v-domashnih-usloviyah-10733126.html Ссылка скопирована

Как заточить нож в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему ножи должны быт острыми

Как часто нужно точить нож

Чем лучше всего точить нож в домашних условиях

Острый нож — самый важный инструмент на кухне. Он делает приготовление еды быстрее, проще и безопаснее. Тупое лезвие не только замедляет работу и мнёт нежные продукты, но и повышает риск травм. Как правильно точить ножи и ухаживать за ними? Кроме того, важно понимать разницу между заточкой и правкой ножа — разобрался Главред.

Если вам интересны приметы, связанные с ножами, читайте материал: Запрещали с детства: что на самом деле означает примета есть с ножа.

видео дня

Почему важно держать ножи острыми

Как пишет Martha Stewart со ссылкой на экспертов, тупые ножи гораздо опаснее острых. Когда нож плохо режет, человек прилагает больше усилий, из-за чего чаще допускает ошибки и рискует получить травму.

Кроме безопасности, острые ножи повышают качество готовки. Чёткий и ровный срез обеспечивает равномерное приготовление пищи.

Как часто нужно точить ножи

Частота заточки зависит от материала лезвия. Керамические ножи дольше сохраняют остроту, ножи из углеродистой стали легче точить, а нержавеющая сталь требует более частого ухода.

Простое правило гласит: если нож начинает "хрустеть" при нарезке — пора точить. Острый нож должен легко скользить сквозь продукт, даже если он плотный.

Правка и заточка — в чём разница

Самый простой способ сохранить нож острым — регулярно делать правку. Для этого используют мусат (стержень для правки), который часто путают с инструментом для заточки.

Что означает "править нож мусатом"? Правка выравнивает режущую кромку, не снимая металл. Она помогает поддерживать остроту ножа между полноценными заточками.

Чтобы выполнить правку, нужно держать нож и мусат под углом, рекомендованным производителем, и проводить лезвием вдоль стержня к кончику, чередуя стороны. После нескольких движений можно проверить остроту, аккуратно разрезав лист бумаги: если нож режет легко — правка выполнена правильно.

Как правильно пользоваться мусатом

Как работает мусат для ножей и как его использовать:

Зафиксируйте угол: держите нож остриём от себя, прижав лезвие к мусату под углом около 20 градусов.

Обработайте одну сторону: проведите ножом от пятки к кончику, двигаясь вдоль стержня.

Повторите для другой стороны: выполните те же движения с противоположной стороны лезвия.

Сделайте примерно по 10 движений на каждую сторону.

Правка не устраняет сколы и зазубрины — для этого нужна заточка. Она снимает часть металла и формирует новую острую кромку. Существуют разные способы заточки: ручные точилки, электрические точилки и точильные камни. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы.

Большинство профессионалов предпочитают мусаты и точильные камни. Важно помнить: независимо от способа, ключевую роль играет правильный угол заточки.

Как заточить нож на точильном камне

Точильный камень — это плоский абразивный брусок из керамики, оксида алюминия, алмазного покрытия или натурального камня. Часто он имеет две стороны с разной зернистостью.

Перед использованием камень нужно замочить в воде до исчезновения пузырьков воздуха — это может занять от 10 до 45 минут. Во время заточки камень должен оставаться влажным.

Как точить:

Положите камень грубой стороной вверх на влажное полотенце, чтобы он не скользил.

Установите лезвие под углом около 20 градусов и проведите ножом по камню, равномерно прижимая его.

Повторите движения для другой стороны лезвия. Обычно достаточно по 10 проходов с каждой стороны.

Преимущество точильного камня — полный контроль над процессом и возможность работать с разными углами и типами стали. Однако этот способ требует практики и терпения.

Как заточить нож точилкой

Электрические точилки используют вращающиеся абразивные диски. Они удобны и быстры, но имеют недостатки.

Хорошие модели действительно дают острый результат, но со временем быстрее стачивают лезвие.

Такие устройства более агрессивны и требуют строгого соблюдения инструкции. Кроме того, они ограничены по углам заточки и подходят не для всех ножей.

Многие производители дамасских ножей вообще не рекомендуют использовать электрические точилки.

Ранее повар Евгений Клопотенко поделился ценными советами, как правильно точить нож.

Как писал Главред, существует и необычный способ метод заточки ножей. Он не только сэкономит ваши драгоценные минуты, но покажет невероятный результат. Детальнее читайте в материале: Кухонный нож будет как у шеф-повара: как его заточить с зубной пастой.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред