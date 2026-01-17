Заточка или правка: как правильно точить кухонные ножи в домашних условиях

Вы узнаете:
- Почему ножи должны быт острыми
- Как часто нужно точить нож
- Чем лучше всего точить нож в домашних условиях
Острый нож — самый важный инструмент на кухне. Он делает приготовление еды быстрее, проще и безопаснее. Тупое лезвие не только замедляет работу и мнёт нежные продукты, но и повышает риск травм. Как правильно точить ножи и ухаживать за ними? Кроме того, важно понимать разницу между заточкой и правкой ножа — разобрался Главред.
Если вам интересны приметы, связанные с ножами, читайте материал: Запрещали с детства: что на самом деле означает примета есть с ножа.
Почему важно держать ножи острыми
Как пишет Martha Stewart со ссылкой на экспертов, тупые ножи гораздо опаснее острых. Когда нож плохо режет, человек прилагает больше усилий, из-за чего чаще допускает ошибки и рискует получить травму.
Кроме безопасности, острые ножи повышают качество готовки. Чёткий и ровный срез обеспечивает равномерное приготовление пищи.
Как часто нужно точить ножи
Частота заточки зависит от материала лезвия. Керамические ножи дольше сохраняют остроту, ножи из углеродистой стали легче точить, а нержавеющая сталь требует более частого ухода.
Простое правило гласит: если нож начинает "хрустеть" при нарезке — пора точить. Острый нож должен легко скользить сквозь продукт, даже если он плотный.
Правка и заточка — в чём разница
Самый простой способ сохранить нож острым — регулярно делать правку. Для этого используют мусат (стержень для правки), который часто путают с инструментом для заточки.
Что означает "править нож мусатом"? Правка выравнивает режущую кромку, не снимая металл. Она помогает поддерживать остроту ножа между полноценными заточками.
Чтобы выполнить правку, нужно держать нож и мусат под углом, рекомендованным производителем, и проводить лезвием вдоль стержня к кончику, чередуя стороны. После нескольких движений можно проверить остроту, аккуратно разрезав лист бумаги: если нож режет легко — правка выполнена правильно.
Как правильно пользоваться мусатом
Как работает мусат для ножей и как его использовать:
- Зафиксируйте угол: держите нож остриём от себя, прижав лезвие к мусату под углом около 20 градусов.
- Обработайте одну сторону: проведите ножом от пятки к кончику, двигаясь вдоль стержня.
- Повторите для другой стороны: выполните те же движения с противоположной стороны лезвия.
- Сделайте примерно по 10 движений на каждую сторону.
Правка не устраняет сколы и зазубрины — для этого нужна заточка. Она снимает часть металла и формирует новую острую кромку. Существуют разные способы заточки: ручные точилки, электрические точилки и точильные камни. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы.
Большинство профессионалов предпочитают мусаты и точильные камни. Важно помнить: независимо от способа, ключевую роль играет правильный угол заточки.
Как заточить нож на точильном камне
Точильный камень — это плоский абразивный брусок из керамики, оксида алюминия, алмазного покрытия или натурального камня. Часто он имеет две стороны с разной зернистостью.
Перед использованием камень нужно замочить в воде до исчезновения пузырьков воздуха — это может занять от 10 до 45 минут. Во время заточки камень должен оставаться влажным.
Как точить:
- Положите камень грубой стороной вверх на влажное полотенце, чтобы он не скользил.
- Установите лезвие под углом около 20 градусов и проведите ножом по камню, равномерно прижимая его.
- Повторите движения для другой стороны лезвия. Обычно достаточно по 10 проходов с каждой стороны.
Преимущество точильного камня — полный контроль над процессом и возможность работать с разными углами и типами стали. Однако этот способ требует практики и терпения.
Как заточить нож точилкой
Электрические точилки используют вращающиеся абразивные диски. Они удобны и быстры, но имеют недостатки.
Хорошие модели действительно дают острый результат, но со временем быстрее стачивают лезвие.
Такие устройства более агрессивны и требуют строгого соблюдения инструкции. Кроме того, они ограничены по углам заточки и подходят не для всех ножей.
Многие производители дамасских ножей вообще не рекомендуют использовать электрические точилки.
Ранее повар Евгений Клопотенко поделился ценными советами, как правильно точить нож.
Как писал Главред, существует и необычный способ метод заточки ножей. Он не только сэкономит ваши драгоценные минуты, но покажет невероятный результат. Детальнее читайте в материале: Кухонный нож будет как у шеф-повара: как его заточить с зубной пастой.
