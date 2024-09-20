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Нестандартные, но действенные лайфхаки: как заточить нож без точилки

Анна Косик
20 сентября 2024, 19:49
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Если вы не знаете, как заточить нож в домашних условиях без специального устройства, несколько лайфхаков вам помогут.
Нож
Как заточить нож подручными средствами / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скрин из видео

Если ваш нож затупился, а точилки под рукой нет, не стоит волноваться, работать ли с тупым инструментом. Известный повар Кент Роллинс поделился, как заточить нож подручными средствами.

Первый способ, как заточить кухонный нож - воспользоваться закругленным краем глиняной или керамической банки или дном кофейной чашки. Осторожно проведите лезвием ножа по краю несколько раз, и нож станет острее. Главное - не переусердствуйте с нажимом, чтобы не повредить нож.

Второй вариант, как хорошо заточить нож - использовать кусок плоской кожи. Проведите лезвием по коже вперед и назад, и это поможет не только заточить, но и отполировать нож. Этот метод особенно эффективен, когда нож просто нуждается в легкой подточке.

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Третий, и пожалуй самый необычный способ, как заточить нож - использовать окно автомобиля. Опустите его, чтобы осталась скошенная часть стекла вверху, и проведите ножом по этому краю. Это настоящая палочка-выручалочка для тех, кто часто бывает в дороге или на природе. Имея машину, вы никогда не останетесь без импровизированной точилки.

Кто такой Кент Роллинс?

Кент Роллинс - шеф-повар, который называет себя ковбоем и готовит на открытом воздухе на огне более 25 лет. Имеет многомиллионную аудиторию на собственном сайте, в Instagram и YouTube.

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