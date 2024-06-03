Целую кастрюлю за минуты и без ножа: как быстро почистить молодую картошку

Молодой картофель - сезонный деликатес. Он нравится многим. Однако чистить такой картофель желающих мало. Ведь это дело требует много времени и терпения. Каждую маленькую картофелину необходимо тщательно освободить от кожуры. Да еще и на руках после работы остается грязь. О том, как быстро почистить молодую картошку от кожуры показала в эфире "Сніданку з 1+1" ведущая программы "SuperГОСПОДАРКА" Ирина Гулей.
Как почистить молодой картофель без ножа
По ее словам, чтобы быстро почистить картофель нужны соль крупного помола и обычный полиэтиленовый пакетик.
"Засыпаем в пакет картофель. Добавляем соль. Соли не жалейте, не переживайте, картофель пересоленным не будет. Завязываем пакет. И теперь танцуем экзотический танец. Картофель обязательно должен быть влажным. Крупные частицы соли делают свое дело. Постепенно снимают кожуру с картофеля. Остается только промыть ее. И вуаля, 5 минут и килограмм молодой мелкой картошечки почищен. Самое главное - руки остаются чистыми", - советует Ирина Гулей.
Кто такая Ирина Гулей
Гулей Ирина - креативный продюсер "Сніданку з 1+1", журналист, телеведущая.
Смотрите видео о том, как быстро почистить картофель солью:
Как сделать, чтобы картофель легче чистился
Чтобы картофель легче чистился, сначала нужно его создать шоковую ситуацию. Об этом рассказала ведущая программы "Проверено на себе" Наталья Щука в видео на YouTube.
"Сначала обдать кипятком, а затем погрузить в ледяную воду. Кожура от картофеля куда-то исчезла. То есть ее практически не нужно чистить. Этот способ работает, и я вам советую использовать его дома.
Кто такая Наталья Щука
Наталья Щука - телеведущая, сценарист, журналист, режиссер и продюсер. Ведущая рубрик в "Сніданку з 1+1".
Как быстро и просто почистить молодую картошку - народный способ
Наталья Щука также проверила народный способ чистки молодого картофеля, который предусматривает использование металлической кухонной губки.
"Картофель можно почистить с помощью кухонной металлической кухонной губки. После такой чистки губку можно просто выбросить. Так чистить картофель не очень удобно, но способ действует", - указывает она.
Смотрите видео о том, как быстро почистить молодой картофель народными методами:
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