Почему киты исчезают: специалисты раскрыли впечатляющие факты, которые никто не знал

Почему запретили китобойный промысел и для чего использовали их жир - Главред собрал интересные факты.

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Сколько убили китов / коллаж: Главред, фото: unsplash

Зачем раньше использовали китовый жир - стало известно, что жир китов нужен для изготовления разнообразных косметических препаратов. Также с помощью китового жира можно получить жирные спирты. Известно, что такие спирты используются в производстве технической олеиновой кислоты и в мыловарении.

Почему говорят, что нефть спасла китов

Из преданий известно, что около середины XIX века был большой спрос на нефть. Однако, жир кита тогда был очень дорогим и роскошным продуктом. Из жира кита делали свечи, лекарства, косметику, а самое главное для того времени - на китовом жире держалась работа осветительных ламп. В те времена люди начали массовую охоту на китов, а это позже привело почти к полному вымиранию некоторых их видов. Через некоторое время, примерно в 50-х годах люди обратили свое внимание на нефть, ведь она была намного дешевле и безопаснее, а затем придумали керосин. После этого керосин из нефти и заменил ценный китовый жир, а также, тем самым спас многие виды китов.

Для чего убивали китов

Ранее был очень популярным китобойный промысел и китоловство. Целью такого промысла было получить ворвани и спермацет, что было ранее топливом и использовалось активно в промышленности. Само мясо кита, как пища, начало набирать популярность только во второй половине XX века, поэтому обычно мясо использовали для изготовления колбас. Также люди охотились на ус кита, который также имел большую ценность. Известно, что из печени китов производили витамин A, а из желез и мозга - гормоны, в частности, инсулин.

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Из-за такого китобойного промысла были очень пагубные последствия, ведь существенно снизилась численность китообразных, а многие виды вообще стали на грани исчезновения. Сейчас большинство видов китов занесены в список Международного союза охраны природы. Сейчас действует строгий запрет мораторием Международной комиссии по регулированию китобойного промысла и законами большинства стран.

Почему киты выбрасываются на берег

Из-за больших изменений в природе, китам приходится отплывать чуть дальше от привычной для них среды, чтобы поискать себе пищу. Также ученые забили тревогу из-за глобального потепления, ведь там, где вода в морях имеет повышенную температуру, киты начинают терять привычные места, где они могли бы полноценно питаться.

Что известно о китах? Киты - крупнейшие виды морских млекопитающих. Однако часто китами называют и представителей подотряда дельфинообразных, особенно крупнейших из них, называя их нередко "зубастыми китами". Киты стали объектами китобойного промысла. Ныне, в наше время из-за китобойного промысла многие виды китов находятся на грани вымирания. Например, очень мало осталось синих и серых китов. Несмотря на такую трагическую ситуацию, некоторые страны мира до сих пор охотятся на морских млекопитающих, пишет Википедия.

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