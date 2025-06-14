У Трампа поздравили россиян с "днем России": Зеленский сделал резкое заявление

Главное из заявления Зеленского:
- Поздравление россиян с "днем России" – неприятный факт
- В США должны понимать символизм того, что происходит
День, с которым Соединенные Штаты поздравили страну-оккупанта Россию – символ российской независимости. Россияне ведут войну, чтобы забрать независимость у Украины. Поздравление – неприятный факт, в Вашингтоне должны понимать контекст. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Как сообщает РБК-Украина, в ходе брифинга украинским журналистам он прокомментировал поздравление госсекретаря США Марко Рубио "с днем России".
По словам главы государства, это неприятный факт, поскольку американцы поздравили россиян с днем независимости тогда, когда они пытаются забрать независимость у украинцев.
"В любом случае поздравления России с днем России со стороны Соединенных Штатов - для меня это неприятный факт. Я не буду скрывать. Это же день независимости России. Они хотят забрать нашу независимость. Эта война, конкретно за независимость Украины. Война России против Украины", - объяснил Зеленский.
Также он добавил, что в ситуации, когда идет война, которую Россия ведет против Украины, украинцы не могут воспринимать позитивно подобные проявления.
Владимир Зеленский подчеркнул: США должны понимать символику подобных действий в контексте того, что происходит.
Администрация Трампа и война в Украине – новости по теме:
Как сообщал Главред, ранее президент США Дональд Трамп выразил разочарование Россией и Украиной из-за того, что Киев и Москва не подписывают "мирное соглашение". Также он выразил надежду, что соглашения все-таки удастся достичь.
12 июня госсекретарь Марко Рубио поздравил россиян с так называемым днем России. Тот факт, что Россия развязала жестокую войну против Украины и является страной-агрессором, главу Госдепа не смутил.
"От имени американского народа я хочу поздравить российский народ с Днем России. Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке российского народа, который продолжает развивать свои устремления к светлому будущему", - сказал Рубио и добавил, что Штаты надеются на мир между Киевом и Москвой, а также рассчитывают на сотрудничество с РФ.
Путина может остановить только Трамп, считает Зеленский. По его словам, нужно вводить санкции против банковского сектора, теневого флота России и снижать цены на нефть. Путин должен потерять деньги, и тогда у него не будет возможности финансировать свою армию и оборонный сектор.
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Кто такой Марко Рубио
Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития.
В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.
Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе.
Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать.
"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.
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