Наступление на Сумщине, испуг Лукашенко и призыв к Трампу: главные заявления Зеленского

Силам обороны Украины удалось остановить продвижение россиян в Сумской области, на Днепропетровщине у врага успехов нет.

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Путина может остановить только Трамп, который должен проявить решительность - Зеленский / Главред

Президент Владимир Зеленский дал брифинг журналистам, в рамках которого рассказал о ситуации в Сумской области, обстановке на Днепропетровщине, обстановке с угрозами из Беларуси, возможной встрече с Трампом и высказался по другим темам.

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В Сумской области удалось остановить россиян

На Сумском направлении оккупанты собрали 53 тысячи военных. Бои идут вдоль границы.

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По словам главы государства, украинской армии удалось остановить продвижение противника. Силы обороны вернули под контроль Андреевку.

"Максимальная глубина, на которой происходят бои, от границы (речь идет о Сумской области - ред.) 7 км. Главные бои - это Андреевка, Кондратовка, Алексеевка, Константиновка, Юнаковка. Сегодня в Андреевке восстановлен контроль. И в других этих направлениях, о которых я сказал, продолжаются бои", - сказал Зеленский.

Россияне запускают ДРГ в Днепровскую область

Продвижения оккупантов в Днепровской области нет, однако вражеские силы запускают туда свои диверсионные группы, уточнил президент.

"В Днепровской области - пытаются хотя бы одной ногой стать на административную границу. Для них это важная история, сделать фотографию, видео и тому подобное. Поэтому они запускают маленькие ДРГ, для того, чтобы они просто это сделали", - сказал украинский гарант.

Силы обороны уничтожают российских диверсантов.

"Нашли одну группу, наши ее уничтожили. Они были в километре от административной границы. Группа была 6 человек. Они продвинулись просто потому, что маленькая группа, и их не видят", - проинформировал Зеленский.

Условие Украины по прекращению огня

Начало диалога о примирении Киева и Москвы может начаться с решения о размещении в Украине европейского военного контингента, сказал Зеленский.

"Европа с нами и она будет нам помогать. Coalition of willing (Коалиция желающих, или Коалиция воли) в целом - это гарантии безопасности для Украины. И расположение их сил на нашей территории - это как пятая статья НАТО, но без НАТО. Они могут быть здесь расположены, но им нужен backstop (подпорка), как они говорят, Америки", - цитирует его УНИАН.

Президент уточнил, что в процессе должны участвовать Штаты, а Европа – усиливать военную помощь.

"Они будут увеличивать. Для них меньший риск давать нам больше помощи, чем присутствовать [своими войсками в Украине]. Просто их присутствие дает нам возможность для компромиссов, когда мы можем сказать, что сегодня забрать наши территории в границах 91-го года у нашего государства нет сил. Здесь не только армия, все работают на это", - объяснил президент.

Впоследствии, после решения ключевых вопросов, можно будет перейти к дипломатическим компромиссам.

"И это достаточный дипломатический компромисс, когда люди, договорившись о чем-то и где они находятся, говорят - дальше мы решим вопрос в диалоге, в торгах, в различных форматах. Каким-то образом, но не оружием. Потому что есть прекращение огня и есть вот эти контингенты… Оно дает нам возможность сохранить Украину и иметь присутствие, как часть гарантий безопасности. Потому что это уменьшает риск, что русские вернутся. Может это и не НАТО. Но для нас с вами это гарантия безопасности. Когда вы имеете такую поддержку - вы говорите по-одному с русскими, а если нет - это больше похоже на ультимативные вещи, которые сегодня происходят. Потому что Путин понимает, кто с ним", - подчеркнул Зеленский.

Лукашенко испугался, учения перенесут подальше от границы Украины – Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал потенциальную угрозу российского наступления на Житомирскую, Волынскую и Черниговскую области под предлогом военных учений РФ и Беларуси.

"Я думаю, сам Лукашенко боится, что мы в Украине будем считать, что присутствие континента на учениях - это подготовка к наступательным действиям. Он понимает, после наших ответных шагов на Курском направлении, если мы будем чувствовать угрозу - на что мы способны... Анализ наших разведок говорит о том, что они будут пытаться даже немного вглубь уйти Беларуси, дальше от границ", - цитирует президента РБК-Украина.

Переговоры с Россией

После того, как завершатся обмены пленными, договоренности о которых были достигнуты 2 июня, Киев и Москва обсудят дальнейшие шаги относительно мирных переговоров, сказал Зеленский.

"На сегодняшний момент - идут обмены. Министр обороны Умеров контактирует с Мединским. Закончатся обмены и стороны обсудят следующий шаг", - цитирует президента Суспільне.

Обмены могут завершиться 20-21 июня, добавил глава государства.

"Я не хочу просто говорить точную дату, потому что это люди, обмены непростые. Но они будут", - говорит президент.

Зеленский призвал Трампа к решительности

"Я очень хочу, чтобы Трамп сделал сильные шаги. И когда президент США еще не решил, вводить санкции или нет, - он это время оставляет для какого-то сильного шага своего. Наверное боится, что полностью закроет окно для диалога", - сказал Владимир Зеленский.

Какие санкции остановят Россию

Путина может остановить только Трамп, нужно ударить по банковскому сектору, теневому флоту и ценам на нефть, убежден Владимир Зеленский.

Президент акцентировал внимание на том, что санкции – "сильный инструмент", который позволит перекрыть получения Россией технологий, позволяющих создавать страшное оружие.

"Никто не смог остановить Путина. Остается только Трамп - он может его остановить. Но для этого Путин должен терять деньги. И только тогда он не сможет увеличивать свою армию и военный сектор.

Для этого надо вводить санкции, охватывая банковский сектор, теневой флот, цены на нефть. Очень важно ограничить именно прайскепы, ведь именно нефть - главный источник их дохода. Из-за того, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, цены на нефть еще подскочили, а это напрямую влияет на безопасность Европы. И поэтому прайскепы на нефть очень важны", - отметил украинский гарант в интервью Newsmax.

Разговорами и "теплой ванной" Путина не остановить

Зеленский считает, что политика, которую применяет Вашингтон в отношении России, не приведет к результатам. Путин должен понимать, что Штаты будут помогать Украине.

"Диалог Америки с россиянами напоминает теплый разговор, я не считаю, что таким настроением Путина можно остановить. Наоборот, ему это нравится. И я считаю, что изменение тональности должно быть. Потому что Путин должен понимать, что Америка будет помогать Украине", - сказал президент в том же интервью.

Россия "поставила" ультиматум Украине

Президент рассказал, что в своем, дескать, мирном предложении, россияне написали пункты, которые не отвечают ни Конституции Украины, ни международным нормам.

"То, что предлагает Россия, не мирный план – это ультиматум, написанный так, чтобы Украина никогда не могла это выполнить", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что Украина готова на все ради мира, но не на капитуляцию.

"Давайте будем откровенны: Россия - агрессор. Они пришли к нам. И поэтому это уже компромисс, что мы должны с убийцами садиться за стол переговоров и о чем-то договариваться.

Украина показывала, что готова на все ради мира. Но на все, кроме капитуляции. Скажем честно, что такое прекращение огня, если не просто прекращение огня? Почему должны быть условия для прекращения огня?" – подчеркнул Владимир Зеленский.

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