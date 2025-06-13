Зеленский готов к переговорам с Путиным: в ОП указали на один нюанс

РФ использует мирные переговоры лишь в собственных целях.

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Зеленский готов к переговорам с Путиным / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

О чем говорит Подоляк:

Зеленский готов к переговорам с Путиным

РФ использует переговоры лишь для пропаганды

РФ не готова к реальным договоренностям

Украина готова к прекращению огня и переговорам с Россией. К прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным готов даже Владимир Зеленский. Однако Кремль пренебрежительно относится к международным инициативам и наращивает агрессию. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Мы готовы даже к встрече в формате президент плюс субъект Путин, и к выходу на прекращение войны ... Мы хотим финализировать эту войну. Но это невозможно без прекращения огня. Именно это и есть смысл переговорного процесса, о котором говорит господин Сибига", - сказал Подоляк. видео дня

Россия использует переговоры лишь для имитации процесса и пропаганды. При этом враг только наращивает количество ударов по мирным украинцам во время активизации дипломатических площадок.

"Это демонстрирует ее полную неготовность к реальным договоренностям без принуждения", — заявил Подоляк.

Санкции против России - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за то, что он не выполнил свое обещание по введению дополнительных санкций против страны-агрессора России.

Ранее президент Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин "чувствует, что его экономика сейчас страдает", но пытается выиграть время, надеясь избежать новых санкций.

Накануне стало известно, что после визита украинской делегации в США в Сенате выросла поддержка инициативы сенатора Линдси Грэма по ужесточению санкций против России.

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