Авторитет подорван: на Мерца 'набросились' за невыполнение обещаний по санкциям

Главное:
- Мерц не выполнил свое обещание о введении дополнительных санкций против РФ
- Это повлияло на авторитет европейских стран
- Россия не ограничится Украиной
Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за то, что он не выполнил свое обещание о введении дополнительных санкций против страны-агрессора России. Об этом он заявил в интервью Bild.
Так, у Науседы спросили, подорвало ли доверие к Европе то, что Мерц обещал вместе с Великобританией и Францией ввести дополнительные санкции против Москвы за отказ прекращать огонь против Украины, но не сделал этого. Президент Литвы ответил, что это "бесспорно" повлияло на авторитет европейских стран.
"Это проблема. И она влияет не только на доверие к нашим санкциям, но и на доверие ко всем нашим мерам в отношении России и нашей поддержки Украины. Мы много раз объявляли, что будем поддерживать Украину и поставлять истребители, дальнобойные ракеты и боеприпасы. Но мы не можем выполнить эти обещания", - подчеркнул он.
Науседа также добавил, что Россия не ограничится Украиной, а Москва представляет угрозу для всей Европы.
"Поэтому стоять вместе - это абсолютно правильный подход", - подчеркнул президент Литвы.
Санкции против России - последние новости
Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что применит дополнительные санкции против России "при необходимости", поскольку война Кремля с Украиной продолжает затягиваться.
Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог говорил, что проект новых санкций против России уже подготовлен. Конгресс США и Белый дом готовы к утверждению документа.
В то же время, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о намерении добиться введения новых санкций против Российской Федерации до начала саммита Большой семерки, который состоится 15-17 июня в Канаде.
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Что известно о Bild
Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.
Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.
В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.
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