Авторитет подорван: на Мерца 'набросились' за невыполнение обещаний по санкциям

Президент Литвы подчеркнул, что Москва представляет угрозу для всей Европы.

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Науседа о санкциях в отношении РФ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

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Мерц не выполнил свое обещание о введении дополнительных санкций против РФ

Это повлияло на авторитет европейских стран

Россия не ограничится Украиной

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за то, что он не выполнил свое обещание о введении дополнительных санкций против страны-агрессора России. Об этом он заявил в интервью Bild.

Так, у Науседы спросили, подорвало ли доверие к Европе то, что Мерц обещал вместе с Великобританией и Францией ввести дополнительные санкции против Москвы за отказ прекращать огонь против Украины, но не сделал этого. Президент Литвы ответил, что это "бесспорно" повлияло на авторитет европейских стран.

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"Это проблема. И она влияет не только на доверие к нашим санкциям, но и на доверие ко всем нашим мерам в отношении России и нашей поддержки Украины. Мы много раз объявляли, что будем поддерживать Украину и поставлять истребители, дальнобойные ракеты и боеприпасы. Но мы не можем выполнить эти обещания", - подчеркнул он.

Науседа также добавил, что Россия не ограничится Украиной, а Москва представляет угрозу для всей Европы.

"Поэтому стоять вместе - это абсолютно правильный подход", - подчеркнул президент Литвы.

Какое влияние имеют санкции на Россию / Инфографика: Главред

Санкции против России - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что применит дополнительные санкции против России "при необходимости", поскольку война Кремля с Украиной продолжает затягиваться.

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог говорил, что проект новых санкций против России уже подготовлен. Конгресс США и Белый дом готовы к утверждению документа.

В то же время, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о намерении добиться введения новых санкций против Российской Федерации до начала саммита Большой семерки, который состоится 15-17 июня в Канаде.

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Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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