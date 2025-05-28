500%-ные санкции не помогут: назван лучший способ давления на Путина

С 2022 года серьезных новых рычагов давления на РФ уже не осталось, считает Дмитрий Некрасов.

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США могут ввести новые санкции против РФ / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявлений Некрасова:

США не готовы вводить даже 30-процентные пошлины против Китая

Сомнительно, что Трамп введет новые 500-процентные пошлины

Эксперт Европейского центра анализа и стратегий Дмитрий Некрасов прокомментировал вероятность введения нового пакета санкций в виде 500%-ных пошлин на товары стран, торгующих с Россией.

"Что касается 500-процентных пошлин Грэма, то давайте посмотрим на факты. Один только Китай импортирует порядка 12,7 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов в день. Россия экспортирует около 7 миллионов баррелей в день. И уже сейчас примерно половина этих объемов идет в Китай — около 40 с лишним процентов. То есть, по большому счету, Китай может купить все российские нефтепродукты, причем почти два раза", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит о том, что ранее была своеобразная репетиция торговой войны между США и Китаем.

"И даже в рамках этой репетиции, еще до глобальных договоренностей, мы увидели, на какие товары США не готовы вводить даже 30-процентные пошлины против Китая, и те товары (пока Китай не отступил), планировались пошлины в 145%. Но 145 или 500% — значения не имеет", - отметил он.

Аналитик утверждает, что, с учетом текущих и так тяжелых американо-китайских отношений и сложных переговоров между ними, очень сомнительно, что Трамп введет 500-процентные пошлины.

"А даже если он это сделает, мы уже понимаем, на какие товары он будет готов пойти, а на какие — нет. Один Китай может купить всю российскую нефть (на него и так уже приходится около 40% процентов всей внешней торговли РФ)", - говорит он.

/ Инфографика: Главред

По его мнению, США следует договариваться с крупнейшими экономиками мира, среди них – китайская и индийская.

"Если не договорились с Китаем — о чем вообще говорить? Грубо говоря, одного Китая, в принципе, достаточно. Но если уж не с Китаем, так хотя бы с Индией стоит договариваться. А все остальное — например, угроза 500-процентных пошлин — разве что может повлиять на такие страны, как Турция. Но в целом, на что это повлияет? По сути — ни на что", - считает он.

Собеседник также указал на то, что в глобальном смысле, начиная с мая 2022 года, никаких серьезных новых рычагов давления на РФ уже не осталось.

"Попиариться и что-то сказать – можно, где-то по мелочи "прикрутить" какие-то отдельные компании или отдельных лиц, создать локальные неудобства в отдельных секторах экономики – наверное, тоже. Но ничего системного и серьезного, что могло бы угрожать российской экономике, уже нет – все, что могло быть сделано, произошло весной 2022 года", - добавил Некрасов.

Смотрите видео - интервью Дмитрия Некрасова:

Санкции против РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Трамп может ввести новые санкции против РФ. Ограничения, вероятно, не будут включать новые банковские санкции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что контакты Европы и США по санкциям против РФ полностью провалились. Переговоры со США о совместной борьбе с уклонением Москвы от санкций провалились.

Как писал Главред, Трамп не исключает возможность введения новых тарифов против страны-агрессора России как средство давления для достижения мира.

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Кто такой Дмитрий Некрасов Дмитрий Александрович Некрасов — российский экономист, политик и общественный деятель. Некрасов является сооснователем и директором Европейского Центра Анализа и Стратегий (CASE) — аналитического центра, специализирующегося на исследованиях постсоветских стран в ЕС и США. В своих публикациях он анализирует функционирование социальных систем, пенсионную реформу и вопросы государственного управления. Некрасов также ведёт активную деятельность в социальных сетях и блогах, делясь своими взглядами на экономические и политические процессы в России и мире.

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