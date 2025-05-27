Контакты Европы и США по санкциям против РФ полностью провалились – СМИ

Переговоры со США о совместной борьбе с уклонением Москвы от санкций провалились.

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Контакты Европы и США по санкциям против РФ провалились / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Кратко:

Европа готовит восемнадцатый пакет санкций против РФ

Сотрудничество стран "Большой семерки" также "потеряло динамику"

Европа и США больше не движутся в одном направлении, когда речь заходит о введении экономических санкций против России. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на внутренний документ Министерства иностранных дел Германии.

Отмечается, что Европа готовит восемнадцатый пакет санкций против России, однако, скорее всего, надежды европейцев на совместные действия с американцами против Кремля в очередной раз не оправдаются.

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"По информации Süddeutsche Zeitung, переговоры со США о совместной борьбе с уклонением Москвы от санкций провалились. Об этом говорится во внутреннем отчете Федерального министерства иностранных дел по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам, которое состоялось в Брюсселе 20 мая", - говорится в статье.

Согласно документу, глава санкционного комитета ЕС Дэвид О'Салливан заявил о "полном развале трансатлантической координации по уклонению от санкций".

"Больше нет никаких "совместных контактов". Сотрудничество стран "Большой семерки" в этом отношении также "потеряло динамику". Как европейцы и американцы намерены договориться о дополнительном пакете санкций в этих обстоятельствах, остается загадкой. Тем более, что некоторые эксперты считают, что Трамп предпочел бы возобновить сотрудничество с Россией как можно скорее", - говорится в сообщении.

Инфографика: Главред

Санкции против России - последние новости

Как писал Главред, Трамп назвал главу Кремля Владимира Путина "абсолютно сумасшедшим". Это заявление прозвучало на фоне того, что Россия уже несколько дней подряд массированно обстреливает Украину дронами и ракетами.

Также Трамп не исключает возможность введения новых тарифов против страны-агрессора России как средство давления для достижения мира.

В начале мая республиканец Линдси Грэм заявил, что 72 его коллеги поддержат законопроект, который введет "сокрушительные" новые санкции против России и тарифы для стран, покупающих у нее нефть, газ и другие ключевые товары, если Владимир Путин не начнет серьезные переговоры о прекращении войны в Украине.

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