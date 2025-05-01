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Мир или 500% пошлины: в Сенате придумали, как принудить Путина закончить войну

Анна Ярославская
1 мая 2025, 10:39
3870
Новые санкции будут включать 500% пошлину на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран.
Линдси Грэм, путин
Линдси Грэм анонсировал новые санкции против РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/LindseyGrahamSC, скриншот

Кратко:

  • В Сенате подготовили новые санкции против РФ
  • Грэм уверен, что проект закона может быть рассмотрен
  • Сенатор раскрыл суть антироссийских санкций

Один из ключевых союзников президента Дональда Трампа в Сенате США, республиканец Линдси Грэм заявил, что 72 его коллеги поддержат законопроект, который введет "сокрушительные" новые санкции против России и тарифы для стран, покупающих у нее нефть, газ и другие ключевые товары, если Владимир Путин не начнет серьезные переговоры о прекращении войны в Украине. Об этом написало издание Bloomberg 1 мая.

Грэм заявил, что у него достаточно поддержки в Палате представителей, чтобы внести законопроект о санкциях на рассмотрение.

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"Цель — помочь президенту", — заявил он.

Согласно проекту законопроекта, санкции будут включать 500% пошлину на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран.

Другие санкции также запретят гражданам США покупать российский суверенный долг.

"Я хочу, чтобы война была прекращена путем переговоров, честно и справедливо. Я думаю, что Трамп — лучший человек для достижения этой цели, но эти санкции отражают точку зрения Сената, что мы видим, что главным плохим парнем является Россия", - объяснил Грэм.

Сенатор добавил, что Путин "совершил бы огромную ошибку, если бы попытался играть с Трампом, поэтому этот законопроект является инструментом в арсенале президента США".

Республиканец уверен, что Путину в конечном итоге придется выбирать между прекращением войны или "разгромом" российской экономики.

Санкции против России - последние новости

Как писал Главред, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что в Соединенных Штатах Америки собирают сведения относительно возможностей противодействия так называемому теневому флоту России и ее оборонно-промышленному комплексу. Также идет подготовка к финансовым и банковским санкциям.

Тем временем Украина консультируется с США относительно новых санкций. Основная цель - ударить по "болевым точкам" России, чтобы принудить ее к серьезному дипломатическому диалогу и завершению войны.

Представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что в Европейском Союзе рассматривают санкции против страны-агрессора России как важный рычаг давления. Любое смягчение санкций против Москвы будет возможно только для достижения прочного мира между РФ и Украиной.

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Кто такой Линдси Грэм

Линдси Олин Грэм – американский политик-республиканец. Полковник.

Грэм был известен своей активной поддержкой Украины. Он приезжал во время войны в Киев вместе с другими американскими законодателями.

Сенатор Грэм попал в российский список "террористов и экстремистов". Также Россия объявила американского политика в розыск.

3 марта 2022 года в прямом эфире телеканала Fox News Линдси Грэм призвал российских военных ликвидировать президента РФ Владимира Путина. Отдельно в своем аккаунте Twitter он выразил надежду, что в российской армии есть "успешнейший полковник Штауффенберг" или заговорщик Брут, убивший римского узурпатора Цезаря.

"Есть ли в России Брут? Есть ли в российской армии более успешный полковник Штауффенберг? Кто-то в России должен взять на себя ответственность и отправить этого гаврика в ад. Вы окажете своей стране и миру большую услугу", - написал Грэм.

Его твиты появились после того, как крупнейшая в Европе атомная электростанция в Запорожье попала под удар российских оккупантов и загорелась. В отдельном твите Грэм добавил, что ответственность за ликвидацию Путина лежит исключительно на российских гражданах.

Комментарии Грэма вызвали возмущение политиков левого толка. Его раскритиковали конгрессмены-демократы, заявившие, что "призыв к убийству главы государства немыслим".

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