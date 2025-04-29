'Переживают - и правильно': Зеленский анонсировал удары по 'болевым точкам' РФ

Санкции Украины максимально синхронизируются с европейскими - уже есть положительные результаты, заявил президент.

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Украина давит на Россию санкциями и требует прекращения огня / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Ключевые тезисы Зеленского:

Украина обсуждает с США новые санкции против РФ

Безусловное и полное прекращение огня должно стать первым шагом России к завершению войны

Готовится новое решение СНБО

Украина консультируется с США относительно новых санкций. Основная цель - ударить по "болевым точкам" России, чтобы принудить ее к серьезному дипломатическому диалогу и завершению войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Они должны делать четкие шаги к завершению войны, и мы настаиваем, что безусловное и полное прекращение огня должно стать первым шагом. Россия должна это сделать. Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают. Но должны переживать, что эта война до сих пор продолжается. Они должны закончить войну", - подчеркнул глава государства. видео дня

Зеленский рассказал, что сегодня в Киеве состоялись консультации по подготовке нового решения Совета национальной безопасности и обороны. В частности, речь идет о закрытии производств, которые работали на нужды российского военно-промышленного комплекса.

"Важно и в дальнейшем давить на российские сети влияния, а также на все их производства и торговые операции. Украинские санкции стараемся по максимуму синхронизировать со всеми в Европе, чтобы это было общей позицией, и уже имеем хорошие результаты", - отметил президент.

По его словам, после масштабного блэкаута в Испании и Португалии, а также на фоне постоянных российских ударов по украинской энергетике и нестабильности на газовом рынке, стало очевидно: Европа должна развивать больше совместных энергетических проектов и укреплять взаимную поддержку.

"Украинский вклад в это может быть значительным, и мы предлагаем партнерам делать вместе больше именно на этих направлениях", - сказал Зеленский.

Президент также провел разговор с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Он отметил, что украинские воины мужественно держат позиции, и поблагодарил каждого защитника, который ежедневно приближает победу.

Трехдневное перемирие до 9 мая - новости по теме

Президент России Владимир Путин объявил о временном так называемом "перемирии" на период с 8 по 11 мая - под предлогом празднования Дня победы. Согласно соответствующему распоряжению, российские войска должны прекратить боевые действия на три дня.

В США эту инициативу не поддержали. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, Трамп ожидает реального прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что трехдневное перемирие - это лишь попытка России обеспечить тишину для парада 9 мая. Вместо этого президент предложил настоящее, безусловное прекращение огня сроком минимум на 30 дней.

С критикой выступил и спецпредставитель США в Украине Кит Келлог. Он назвал идею Кремля абсурдной. По его словам, любое перемирие должно быть и на суше, и в воздухе, и на море, и длиться не менее месяца.

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Что такое санкции? Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

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