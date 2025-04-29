Переговоры по Украине зашли в тупик: в Bloomberg назвали "требование" Путина

Позиция Путина наносит серьезный удар по планам Трампа относительно завершения войны в Украине, пишут журналисты.

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Путин "захотел" полного контроля над Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями Украины - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Facebook Д. Трампа, скриншот YouTube

Кратко:

Переговоры в тупике – Путин "требует" полностью 4 региона

Уиткофф не смог договориться с Путиным о заморозке

Переговоры, направленные на завершение войны агрессора России против Украины, зашли в тупик. Причина – позиция главы Кремля Владимира Путина, который "требует" полного контроля над Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областями Украины.

Уиткофф не уговорил Путина на заморозку войны

В материале Bloomberg говорится о том, что посланник президента США Стив Уиткофф на переговорах с Путиным в Кремле, которые состоялись в прошлую пятницу, пытался уговорить руководителя РФ на прекращения огня в рамках текущей линии фронта.

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Впрочем, Путин, как утверждают источники журналистов, сохранил свою максимальную позицию по вопросам оккупированных территорий

Процесс зашел в тупик

В агентстве акцентировали внимание на том, что переговоры зашли в тупик. Чтобы достичь дальнейшего прогресса, нужен прямой контакт между Путиным и Трампом. Представитель Кремля Песков не стал комментировать этот вопрос.

Переговоры по завершению войны – главные новости:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Россия пытается обмануть мир и намерена затянуть войну. Глава государства призвал союзников оказать международное давление на Кремль. При этом Зеленский отверг признание Крыма "российским" и территориальные уступки агрессору.

Позже Трамп призвал Путина прекратить войну и подписать с Украиной мирное соглашение. Также он уточнил, что ответит на вопрос, верит ли Путину, через 2 недели.

Впоследствии глава МИД РФ Сергей Лавров выдвинул новые "условия мира" от Москвы. В частности, Россия "требует" отменить поставки вооружений Украины и прекратить усиление украинской армии в обмен на прекращение огня.

Россия выдвинула новые "условия" для мира: глава МИД Сергей Лавров сказал, что Москва "требует", в том числе, отказа Украины от оккупированных территорий, НАТО, а также, дескать, демилитаризации и денацификации. Как утверждает Лавров, Кремль согласится остановить огонь только в обмен на отмену поставок вооружений Украине и прекращение усиления украинской армии.

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Издание Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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