Переговоры по Украине зашли в тупик: в Bloomberg назвали "требование" Путина

Кратко:
- Переговоры в тупике – Путин "требует" полностью 4 региона
- Уиткофф не смог договориться с Путиным о заморозке
Переговоры, направленные на завершение войны агрессора России против Украины, зашли в тупик. Причина – позиция главы Кремля Владимира Путина, который "требует" полного контроля над Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областями Украины.
Уиткофф не уговорил Путина на заморозку войны
В материале Bloomberg говорится о том, что посланник президента США Стив Уиткофф на переговорах с Путиным в Кремле, которые состоялись в прошлую пятницу, пытался уговорить руководителя РФ на прекращения огня в рамках текущей линии фронта.
Впрочем, Путин, как утверждают источники журналистов, сохранил свою максимальную позицию по вопросам оккупированных территорий
Процесс зашел в тупик
В агентстве акцентировали внимание на том, что переговоры зашли в тупик. Чтобы достичь дальнейшего прогресса, нужен прямой контакт между Путиным и Трампом. Представитель Кремля Песков не стал комментировать этот вопрос.
Переговоры по завершению войны – главные новости:
Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Россия пытается обмануть мир и намерена затянуть войну. Глава государства призвал союзников оказать международное давление на Кремль. При этом Зеленский отверг признание Крыма "российским" и территориальные уступки агрессору.
Позже Трамп призвал Путина прекратить войну и подписать с Украиной мирное соглашение. Также он уточнил, что ответит на вопрос, верит ли Путину, через 2 недели.
Впоследствии глава МИД РФ Сергей Лавров выдвинул новые "условия мира" от Москвы. В частности, Россия "требует" отменить поставки вооружений Украины и прекратить усиление украинской армии в обмен на прекращение огня.
Россия выдвинула новые "условия" для мира: глава МИД Сергей Лавров сказал, что Москва "требует", в том числе, отказа Украины от оккупированных территорий, НАТО, а также, дескать, демилитаризации и денацификации. Как утверждает Лавров, Кремль согласится остановить огонь только в обмен на отмену поставок вооружений Украине и прекращение усиления украинской армии.
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Издание Bloomberg
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