Трамп призвал Путина прекратить войну и подписать соглашение

Российскому диктатору Владимиру Путину нужно продемонстрировать приверженность прекращению войны в Украине.

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Путину нужно продемонстрировать приверженность прекращению войны, считает Трамп / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

Главные тезисы Трампа:

Путин должен "прекратить стрелять и подписать сделку"

Президент РФ должен показать приверженность прекращению войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину нужно продемонстрировать приверженность прекращению войны в Украине.

Во время общения с журналистами, глава Белого дома заявил, что он хочет, чтобы Путин "подписал сделку", пишет CNN.

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"Я хочу, чтобы он [Путин] прекратил стрелять, сел и подписал сделку. Я считаю, что у нас есть условия для заключения сделки, и я хочу, чтобы он подписал ее, покончил с этим и просто вернулся к жизни", - сказал Трамп.

Также он заявил, что разочарован недавними ракетными ударами России по Киеву. Президент США отметил, что российскому диктатору Владимиру Путину нужно продемонстрировать приверженность прекращению войны в Украине.

Также глава Белого дома ответил, верит ли он хозяину Кремля.

"Я сообщу вам об этом примерно через 2 недели", - сказал президент США.

Смотрите видео - Трамп сказал, верит ли он Путину:

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Как писал Главред, 26 апреля Трамп пригрозил Путину новыми санкциями. Президент США начал понимать, что российский диктатор Владимир Путин на самом деле не хочет завершать войну и просто обманывает его.

Самые громкие обещания Трампа / Инфографика: Главред

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что после длительного давления на Украину с целью заключения мирного соглашения президент США Дональд Трамп, похоже, наконец увидел главное препятствие к завершению войны в лице России. Однако он все еще не проявил особой готовности подтолкнуть Москву к уступкам.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что глава Кремля Владимир Путин специально затягивает прекращение огня в российско-украинской войне. Он рассчитывает на то, что переговоры с Ираном, действия Китая в Южно-Китайском море и события между Индией и Пакистаном рассредоточат внимание Соединенных Штатов.

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