Трамп призвал Путина прекратить войну и подписать соглашение

Главные тезисы Трампа:
- Путин должен "прекратить стрелять и подписать сделку"
- Президент РФ должен показать приверженность прекращению войны
Президент США Дональд Трамп заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину нужно продемонстрировать приверженность прекращению войны в Украине.
Во время общения с журналистами, глава Белого дома заявил, что он хочет, чтобы Путин "подписал сделку", пишет CNN.
"Я хочу, чтобы он [Путин] прекратил стрелять, сел и подписал сделку. Я считаю, что у нас есть условия для заключения сделки, и я хочу, чтобы он подписал ее, покончил с этим и просто вернулся к жизни", - сказал Трамп.
Также он заявил, что разочарован недавними ракетными ударами России по Киеву. Президент США отметил, что российскому диктатору Владимиру Путину нужно продемонстрировать приверженность прекращению войны в Украине.
Также глава Белого дома ответил, верит ли он хозяину Кремля.
"Я сообщу вам об этом примерно через 2 недели", - сказал президент США.
Смотрите видео - Трамп сказал, верит ли он Путину:
Мирные переговоры - последние новости
Как писал Главред, 26 апреля Трамп пригрозил Путину новыми санкциями. Президент США начал понимать, что российский диктатор Владимир Путин на самом деле не хочет завершать войну и просто обманывает его.
Ранее издание The Wall Street Journal писало, что после длительного давления на Украину с целью заключения мирного соглашения президент США Дональд Трамп, похоже, наконец увидел главное препятствие к завершению войны в лице России. Однако он все еще не проявил особой готовности подтолкнуть Москву к уступкам.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что глава Кремля Владимир Путин специально затягивает прекращение огня в российско-украинской войне. Он рассчитывает на то, что переговоры с Ираном, действия Китая в Южно-Китайском море и события между Индией и Пакистаном рассредоточат внимание Соединенных Штатов.
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