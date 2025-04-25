Трамп понял главное препятствие для мирного соглашения по Украине – WSJ

Трамп по-прежнему не проявляет особого аппетита к тому, чтобы перечить Путину, считают в WSJ.

https://glavred.info/world/tramp-ponyal-glavnoe-prepyatstvie-dlya-mirnogo-soglasheniya-po-ukraine-wsj-10659050.html Ссылка скопирована

Кремль опасается обидеть Трампа / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Что написано в статье WSJ:

Трамп делает рискованную предпосылку о том, что Кремль хочет мира

Кремль искренне опасается обидеть Трампа

После длительного давления на Украину с целью заключения мирного соглашения президент США Дональд Трамп, похоже, наконец увидел главное препятствие к завершению войны в лице России. Однако он все еще не проявил особой готовности подтолкнуть Москву к уступкам. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как пишет издание, неспособность Трампа остановить боевые действия после обещания сделать это быстро привела к тому, что он становится все более разочарованным и, похоже, парализует его. Теперь вопрос в том, готов ли он надавить на Москву, чтобы она пошла на существенные уступки для заключения соглашения, так же, как он давил на Украину, - шаг, который поставит под угрозу его более масштабную цель сближения с Россией.

видео дня

"Хотя Трамп и раньше критиковал Путина, такие случаи относительно редки, и помощники Трампа говорят, что в последнее время он искренне удивлен - и втайне раздражен - тем, что Путин не проявляет больше гибкости", - говорится в статье.

В то же время Трамп по-прежнему не проявляет особого аппетита к тому, чтобы перечить Путину. Его вера в то, что он сможет добиться мирного соглашения, похоже, основана на его восхищении российским президентом, пишет WSJ.

Как отмечает издание, Трамп делает рискованную предпосылку о том, что Кремль действительно хочет мира. Как считает сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм, это может быть связано с тем, что посланник Трампа Стивен Уиткофф, не имея опыта общения с русскими, может давать Трампу слишком радужную оценку шансов на мир, и это может привести к тому, что Трамп почувствует себя обманутым.

"Опасения были связаны с тем, что Уиткофф передаст Трампу некое представление о позиции России, которое не совпадает с реальной позицией России", - говорится в сообщении.

При этом старший научный сотрудник Российско-Евразийского центра Карнеги Татьяна Становая отмечает, что Путин не проявляет особого желания подписывать мирное соглашение с Украиной в ближайшее время, хотя он может рассмотреть идею соглашения, чтобы задобрить Трампа. По ее словам, Кремль искренне опасается обидеть Трампа, но желание Путина победить в Украине перевешивает эти опасения.

"Россияне не видят причин для заключения сделки, пока они могут продолжать постепенно продвигаться вперед на поле боя и получать все новые уступки от американцев. Почему они должны торопиться?", - отмечает Эрик Грин, бывший помощник Совета национальной безопасности администрации Байдена.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, Дональд Трамп заявил, что верит в возможность мирного соглашения между Украиной и Россией и убежден, что Путин прислушается к его позиции о прекращении ударов. Кроме того, президент США отметил, что у него есть собственный дедлайн для достижения мирного соглашения между Украиной и РФ.

Трамп заявил, что может встретиться с Путиным вскоре после своей поездки в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты в мае.

Также Трамп сказал, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о юридическом непризнании Крыма российским якобы "очень вредно" для мирных переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи в Лондоне 23 апреля был подготовлен документ, который касается территорий Украины. Президент отметил, что данный документ был разработан в ответ на озвученное Трампом предложение признать оккупированный Крым частью России и он уже находится "на столе" у президента США.

Другие новости:

Что такое The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред