Когда в Украине возможно прекращение огня: Стармер дал свой прогноз

Британский премьер потребовал от Москвы согласиться на "безоговорочное прекращения огня".

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Прекращение огня в Украине возможно к лету - Стармер / Коллаж: Главред, фото: x.com/Keir_Starmer, 38 отдельная бригада морской пехоты

Главные тезисы:

Прекращение огня не должно быть временным

Украина должна определять условия любого мирного соглашения с РФ

США должны предоставить гарантии для британских и других западных миротворцев

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер надеется, что прекращения огня в Украине можно достигнуть к лету. Оно должно быть долгосрочным и таким, чтобы его могли принять все стороны.

По его словам, временное прекращение огня лишь даст России передышку.

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"Это должно быть прекращение огня на условиях, которые могут принять все стороны, включая Украину, и это должно быть долгосрочное прекращение огня. Чего я не хочу видеть, так это временного прекращения огня, потому что я убежден, насколько это возможно, что это просто оставит России возможность и средства вернуться снова в будущем. Они уже делали это раньше, и я не сомневаюсь, что они сделают это снова", - сказал Стармер в интервью The Telegraph.

Британский премьер настаивает на том, что Украине необходимо предоставить возможность определять условия любого мирного соглашения с РФ, и потребовал от Москвы согласиться на "безоговорочное прекращения огня".

"Мы находимся на интенсивной стадии переговоров. В конце концов, я всегда помню о том, что именно Украина должна решать эти вопросы - это не для других людей решать от имени Украины. Это должна решать Украина. И Россия должна сесть за стол переговоров для этого безусловного прекращения огня", - заявил он.

Также Стармер отказался поддержать планы США официально признать Крым российским, о чем писали СМИ, как якобы одном из условий мирного соглашения.

"Это не мне решать. Это часть обсуждений", - сказал он.

Также Стармер продолжает настаивать на предоставлении гарантий безопасности США для "коалиции желающих", в рамках которой западные войска будут базироваться на территории Украины.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, Дональд Трамп заявил, что верит в возможность мирного соглашения между Украиной и Россией и убежден, что Путин прислушается к его позиции о прекращении ударов. Кроме того, президент США отметил, что у него есть собственный дедлайн для достижения мирного соглашения между Украиной и РФ.

Трамп заявил, что может встретиться с Путиным вскоре после своей поездки в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты в мае.

Также Трамп сказал, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о юридическом непризнании Крыма российским якобы "очень вредно" для мирных переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи в Лондоне 23 апреля был подготовлен документ, который касается территорий Украины. Президент отметил, что данный документ был разработан в ответ на озвученное Трампом предложение признать оккупированный Крым частью России и он уже находится "на столе" у президента США.

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