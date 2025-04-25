Когда в Украине возможно прекращение огня: Стармер дал свой прогноз

Главные тезисы:
- Прекращение огня не должно быть временным
- Украина должна определять условия любого мирного соглашения с РФ
- США должны предоставить гарантии для британских и других западных миротворцев
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер надеется, что прекращения огня в Украине можно достигнуть к лету. Оно должно быть долгосрочным и таким, чтобы его могли принять все стороны.
По его словам, временное прекращение огня лишь даст России передышку.
"Это должно быть прекращение огня на условиях, которые могут принять все стороны, включая Украину, и это должно быть долгосрочное прекращение огня. Чего я не хочу видеть, так это временного прекращения огня, потому что я убежден, насколько это возможно, что это просто оставит России возможность и средства вернуться снова в будущем. Они уже делали это раньше, и я не сомневаюсь, что они сделают это снова", - сказал Стармер в интервью The Telegraph.
Британский премьер настаивает на том, что Украине необходимо предоставить возможность определять условия любого мирного соглашения с РФ, и потребовал от Москвы согласиться на "безоговорочное прекращения огня".
"Мы находимся на интенсивной стадии переговоров. В конце концов, я всегда помню о том, что именно Украина должна решать эти вопросы - это не для других людей решать от имени Украины. Это должна решать Украина. И Россия должна сесть за стол переговоров для этого безусловного прекращения огня", - заявил он.
Также Стармер отказался поддержать планы США официально признать Крым российским, о чем писали СМИ, как якобы одном из условий мирного соглашения.
"Это не мне решать. Это часть обсуждений", - сказал он.
Также Стармер продолжает настаивать на предоставлении гарантий безопасности США для "коалиции желающих", в рамках которой западные войска будут базироваться на территории Украины.
Мирные переговоры - последние новости
Как писал Главред, Дональд Трамп заявил, что верит в возможность мирного соглашения между Украиной и Россией и убежден, что Путин прислушается к его позиции о прекращении ударов. Кроме того, президент США отметил, что у него есть собственный дедлайн для достижения мирного соглашения между Украиной и РФ.
Трамп заявил, что может встретиться с Путиным вскоре после своей поездки в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты в мае.
Также Трамп сказал, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о юридическом непризнании Крыма российским якобы "очень вредно" для мирных переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи в Лондоне 23 апреля был подготовлен документ, который касается территорий Украины. Президент отметил, что данный документ был разработан в ответ на озвученное Трампом предложение признать оккупированный Крым частью России и он уже находится "на столе" у президента США.
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