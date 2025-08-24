Когда может закончиться война в Украине: в США сделали новый прогноз

Вэнс сказал, что в Белом доме не надеются, что война в Украине завершится мгновенно.

Вэнс сделал заявление об окончании войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Война может закончиться через полгода

Трамп занимается энергичной дипломатией и пытается остановить убийства

Война могла завершиться еще 7 месяцев назад

Полномасштабная война, которую РФ начала против Украины, может завершиться не позднее, чем через полгода. Такое предположение сделал в интервью вице-президент США Джей Ди Вэнс для программы Meet the Press на NBC News.

По его словам, американский лидер Дональд Трамп прилагает немало усилий, чтобы попытаться остановить убийства.

"Что меня сейчас на самом деле радует, так это то, что у нас есть президент, который занимается энергичной дипломатией, чтобы попытаться остановить убийства. И каким бы ни был результат, закончится ли война через три месяца, или через шесть месяцев, надеюсь, не позже, нам следует гордиться тем, что у нас есть президент, который пытается остановить убийства", - сказал вице-президент США.

Вэнс отметил, что, по его мнению, действующий президент Дональд Трамп оказал больше давления на Россию, чем его предшественник Джо Байден.

При этом он добавил, что война в Украине могла бы закончиться еще семь месяцев назад, при одном условии.

"Россия не хочет прекращения огня по сложным причинам. Мы не контролируем действия России, если бы мы это делали, война закончилась бы семь месяцев назад", - подчеркнул Вэнс.

Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Как может завершиться война в Украине - мнение эксперта

Недавно дипломат, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко в интервью Главреду рассказал, что наиболее реалистичным сценарием является завершение войны на нынешней линии разграничения.

"Самый реалистичный вариант заключается в замораживании войны на нынешней линии разграничения, после чего каждая сторона будет держать за спиной нож, который она в будущем захочет воткнуть в тело противника. К сожалению, такая циничная история. Посмотрите на Азербайджан, который держал "нож за спиной" 35 лет, а потом воткнул в тело противника и в конце концов восстановил свою территориальную целостность", - отметил Огрызко.

Прогнозы относительно завершения войны в Украине - новости по теме

Как писал Главред, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный спрогнозировал, если Украина будет требовать не прекращения огня, или временного перемирия, война может затянуться до 2034 года.

В то же время заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий сказал, Россия хочет завершить войну в Украине до 2026 года. Именно этот год четко прописан в документах Кремля.

Недавно государственный секретарь США, советник президента Трампа по вопросам национальной безопасности Марко Рубио отметил, что война России против Украины должна завершиться как можно скорее, и именно над этим ведется работа.

Об источнике: NBC News NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года. К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.

