Корреспондент информационного агентства УНИАН Дмитрий Хилюк вернулся домой из российского плена

/ фото facebook.com/Дмитрий Хилюк

24 августа, в День Независимости, в рамках очередного обмена Украина вернула из российского плена 146 человек, среди которых - корреспондент информационного агентства УНИАН Дмитрий Хилюк. Об этом сообщают журналисты УНИАН, которые фиксируют этот важный момент непосредственно на месте.

"Мы ждали эту новость годами. Каждый новый обмен пленных каждый раз усиливал надежду: скоро и наш Дмитрий будет дома. И вот - сегодня, в День Независимости, это произошло. 3 года, 5 месяцев и 21 день он находился в тюрьмах врага. Но те лаконичные и очень редкие известия, которые мы получали от украинцев, кто видел Дмитрия, свидетельствовали: несмотря на большое давление, он не сдался и не сломался под российским гнетом. Гордимся и благодарим за стойкость и силу, которая вдохновляет. Поздравляем дома!", - отметил Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media.

Дмитрия Хилюка вместе с отцом российские оккупанты похитили в начале марта прямо на улице в селе Козаровичи Киевской области, где проживала семья. Впоследствии стало известно, что местных мужчин, в том числе Дмитрия, россияне удерживали в здании одного из предприятий в соседнем селе, заставляя копать окопы и траншеи на окраинах населенных пунктов и в прилегающем лесу.

После освобождения Киевщины Силами обороны Украины, выяснилось, что отца Дмитрия - пожилого мужчину - оккупанты отпустили. А журналиста, вместе с другими заключенными, вывезли на территорию Беларуси, а оттуда - в Россию. С тех пор - минимум новостей и отсутствие официально подтвержденной информации, где именно находится Дмитрий и в каком физическом и ментальном здоровье находится.

"Коллеги, общественность, журналисты, мы готовы наконец объявить об этом: Дмитрий Хилюк официально дома. Хочется как можно скорее услышать его историю жизни в этот страшный период. Но просим вас сохранять право на приватность и действовать экологично, ведь путь возвращения из плена - очень ресурсный и нелегкий процесс, который не завершается с физическим возвращением на родную землю. У нас много работы впереди, но мы справимся!", - отметил Михаил Ганницкий, шеф-редактор информационного агентства УНИАН.

