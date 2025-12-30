Настоящее "горе на колесах": эксперты назвали самый проблемный автомобильный бренд

Эксперты отмечают, что авто этого бренда отличились не только ненадежностью, но и низким уровнем удовлетворения среди владельцев.

Consumer Reports назвал Jeep худшим брендом по надежности

Модели Jeep имеют низкие оценки в тестах и частые отзывы

Эксперты советуют хорошо взвесить покупку авто этого бренда

Большинство автомобилистов мечтает о машине, которая будет служить долго и без проблем. Но, как показывают исследования, не все производители способны обеспечить такую надежность. Именно поэтому специалисты Consumer Reports проанализировали рынок и определили бренд, который чаще всего разочаровывает своих покупателей.

По данным издания SlashGear, худшие результаты получила компания Jeep. Автомобили этого бренда оказались не только менее надежными, чем у конкурентов, но и получили низкие оценки от самих владельцев.

В дорожных тестах Consumer Reports Jeep набрал лишь 64 балла, а прогнозируемая надежность моделей оказалась ниже средней по рынку. Многие водители также выразили недовольство качеством и эксплуатационным опытом.

Проблемы с отзывами и безопасностью

Журналисты напоминают, что за последние годы Jeep неоднократно оказывался в центре внимания из-за массовых отзывов автомобилей. Речь шла как о технических неисправностях, так и о вопросах безопасности.

Эксперты советуют потенциальным покупателям внимательно взвешивать все риски перед приобретением авто этого бренда и тщательно проверять историю конкретной модели.

О ресурсе: SlashGear SlashGear - это популярный онлайн-ресурс, освещающий события в мире технологий и автомобильной индустрии. Основан в 2005 году как блог, посвященный мобильным технологиям. Со временем SlashGear быстро расширил тематику и вырос в площадку с широким охватом. Сейчас издание входит в группу Static Media, и ежемесячно его читают более 5 миллионов человек.

