Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Настоящее "горе на колесах": эксперты назвали самый проблемный автомобильный бренд

Дарья Пшеничник
30 декабря 2025, 23:56
50
Эксперты отмечают, что авто этого бренда отличились не только ненадежностью, но и низким уровнем удовлетворения среди владельцев.
Джип
Худший производитель автомобилей / Коллаж: Главред, фото: Freepik, wikipedia

Главное из новости:

видео дня
  • Consumer Reports назвал Jeep худшим брендом по надежности
  • Модели Jeep имеют низкие оценки в тестах и частые отзывы
  • Эксперты советуют хорошо взвесить покупку авто этого бренда

Большинство автомобилистов мечтает о машине, которая будет служить долго и без проблем. Но, как показывают исследования, не все производители способны обеспечить такую надежность. Именно поэтому специалисты Consumer Reports проанализировали рынок и определили бренд, который чаще всего разочаровывает своих покупателей.

По данным издания SlashGear, худшие результаты получила компания Jeep. Автомобили этого бренда оказались не только менее надежными, чем у конкурентов, но и получили низкие оценки от самих владельцев.

В дорожных тестах Consumer Reports Jeep набрал лишь 64 балла, а прогнозируемая надежность моделей оказалась ниже средней по рынку. Многие водители также выразили недовольство качеством и эксплуатационным опытом.

Проблемы с отзывами и безопасностью

Журналисты напоминают, что за последние годы Jeep неоднократно оказывался в центре внимания из-за массовых отзывов автомобилей. Речь шла как о технических неисправностях, так и о вопросах безопасности.

Эксперты советуют потенциальным покупателям внимательно взвешивать все риски перед приобретением авто этого бренда и тщательно проверять историю конкретной модели.

Вас может заинтересовать:

О ресурсе: SlashGear

SlashGear - это популярный онлайн-ресурс, освещающий события в мире технологий и автомобильной индустрии.

Основан в 2005 году как блог, посвященный мобильным технологиям. Со временем SlashGear быстро расширил тематику и вырос в площадку с широким охватом.

Сейчас издание входит в группу Static Media, и ежемесячно его читают более 5 миллионов человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто автомобили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Графики отключений на 31 декабря: будут ли дома украинцев со светом на Новый год

Графики отключений на 31 декабря: будут ли дома украинцев со светом на Новый год

21:52Украина
Зеленский определился с кандидатурой главы ОП: СМИ узнали, кто это

Зеленский определился с кандидатурой главы ОП: СМИ узнали, кто это

21:35Политика
"Принято стратегическое решение": стало известно, покинут ли ВСУ Покровск

"Принято стратегическое решение": стало известно, покинут ли ВСУ Покровск

21:03Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
С января цены будут расти: украинцам рекомендуют запастись одним продуктом

С января цены будут расти: украинцам рекомендуют запастись одним продуктом

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

На Украину надвигается мощная магнитная буря: когда начнется геомагнитный шторм

На Украину надвигается мощная магнитная буря: когда начнется геомагнитный шторм

Китайский гороскоп на завтра 31 декабря: Лошадям - конфликт, Козлам - обиды

Китайский гороскоп на завтра 31 декабря: Лошадям - конфликт, Козлам - обиды

Гороскоп Таро на 31 декабря: Водолеям - честность, Стрельцам - пересмотреть приоритеты

Гороскоп Таро на 31 декабря: Водолеям - честность, Стрельцам - пересмотреть приоритеты

Последние новости

01:30

"Выглядит счастливой": инсайдер раскрыл детали личной жизни Лопес после развода

00:14

Джордж Клуни с детьми покидает США - что произошло

30 декабря, вторник
23:56

Настоящее "горе на колесах": эксперты назвали самый проблемный автомобильный бренд

23:44

"Не могла ходить - настолько сильная боль": пианист Хмара впервые рассказал о проблемах жены

22:59

Как Путин Трампа "гнилой селедкой" накормилмнение

Новый год Киев и Киевская область встретят без света - ПопенкоНовый год Киев и Киевская область встретят без света - Попенко
22:58

Покупать или ждать: эксперты спрогнозировали стоимость жилья в Украине в 2026 году

22:25

Супруги нашли капсулу времени: пара раскрыла давнюю тайну своего дома

22:24

Популярная голливудская актриса похудела на ошеломительные 22 кг

21:52

Графики отключений на 31 декабря: будут ли дома украинцев со светом на Новый год

Реклама
21:35

Зеленский определился с кандидатурой главы ОП: СМИ узнали, кто это

21:32

Тополя вызверился на журналистку на вопрос о разводе

21:24

Владимир Зеленский заболел - что с ним случилось

21:03

"Принято стратегическое решение": стало известно, покинут ли ВСУ Покровск

20:25

Социологический опрос: показатели доверия к БЭБ выросли почти вдвое

19:58

Гороскоп на завтра 31 декабря: Скорпионам - волнение, Весам - прибыль

19:55

Победительница "Холостяка-13" выходит замуж: кто станет ее мужем

19:16

Арестован продюсер российской группы "Ласковый май"

19:14

Гарантии безопасности для Украины: Зеленский назвал ключевые условия и роль США

19:11

Деколонизация топонимии: в Киеве убрали фамилию Чайковского из названия музакадемии

19:10

Дроны, которых не было на Валдае. Почему именно так соврал Путин?мнение

Реклама
18:28

Представляет серьезную угрозу: чем опасна соль, которой зимой борются с гололедом

18:19

"Никакой обработки и ретуши": Ольга Сумская поделилась своими "честными" фото

18:16

Новый год-2026: что категорически нельзя делать 31 декабря

17:52

Путин "отжал" в Крыму "дачу Януковича" и построил себе шикарный дворец – ФБКФотоВидео

17:48

Поздравления с наступающим Новым Годом 2026: картинки и пожелания

17:28

"Моя группа сыграла последний концерт": Хлывнюк высказался про циничное преступление РФ

17:26

РФ "взяли города" только на словах: какова реальная ситуация в Мирнограде и Гуляйполе

17:04

Литва готовится взрывать мосты на границе с РФ и Беларусью – СМИ

16:41

Россия готовит массированную атаку на Украину: какие регионы под прицелом

16:32

Финал "Очень странных дел": дата выхода и главные события последнего эпизодаВидео

16:27

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявили обязательную эвакуацию

16:06

Зима под угрозой блэкаута: эксперт озвучил тревожный сценарий для столицы эксклюзив

15:52

"Мир на горизонте": Туск назвал новые сроки завершения войны

15:45

Четыре знака зодиака, которые становятся лучшими матерями, чем дочерьми

15:25

"В Украине уничтожили карьеры": переход Каменских на русский возмутил Славу Демина

15:16

С января цены будут расти: украинцам рекомендуют запастись одним продуктом

15:15

Почему 31 декабрь нельзя садиться за стол в черной одежде: какой церковный праздник

15:00

Сибига четко ответил на "беспокойство" Моди относительно "атаки" на резиденцию Путина

14:49

Путинистка Кудрявцева срочно покинула Россию на фоне нервного срыва

14:15

Крещение будет по-новому: церковный календарь на январь 2026

Реклама
14:05

Сырский анонсировал изменения в перехвате Шахедов: какой будет новая тактика

13:45

Боржемская показалась со взрослыми детьми от покойного Узелкова - детали

13:34

Джамала перепела новогодний хит Верки Сердючки на украинском языкеВидео

13:11

Начались морозы: садовод рассказал, что стоит сделать в саду и на огородеВидео

13:01

Сильные морозы начнут отступать: синоптик назвала дату потепления в Украине

12:15

Что нельзя хранить в подвале: вещи, которые испортятся быстрее всего

12:14

"Политику в сторону": Руслана высказалась про громкий скандал на Евровидении

12:11

Лунный календарь на январь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

12:07

"Влюбился с первого взгляда": Александра Кучеренко раскрыла свой новогодний секрет

12:05

"Самое страшное": известный певец потерял голос прямо на концерте

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять