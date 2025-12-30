Настоящее "горе на колесах": эксперты назвали самый проблемный автомобильный бренд

Главное из новости:
- Consumer Reports назвал Jeep худшим брендом по надежности
- Модели Jeep имеют низкие оценки в тестах и частые отзывы
- Эксперты советуют хорошо взвесить покупку авто этого бренда
Большинство автомобилистов мечтает о машине, которая будет служить долго и без проблем. Но, как показывают исследования, не все производители способны обеспечить такую надежность. Именно поэтому специалисты Consumer Reports проанализировали рынок и определили бренд, который чаще всего разочаровывает своих покупателей.
По данным издания SlashGear, худшие результаты получила компания Jeep. Автомобили этого бренда оказались не только менее надежными, чем у конкурентов, но и получили низкие оценки от самих владельцев.
В дорожных тестах Consumer Reports Jeep набрал лишь 64 балла, а прогнозируемая надежность моделей оказалась ниже средней по рынку. Многие водители также выразили недовольство качеством и эксплуатационным опытом.
Проблемы с отзывами и безопасностью
Журналисты напоминают, что за последние годы Jeep неоднократно оказывался в центре внимания из-за массовых отзывов автомобилей. Речь шла как о технических неисправностях, так и о вопросах безопасности.
Эксперты советуют потенциальным покупателям внимательно взвешивать все риски перед приобретением авто этого бренда и тщательно проверять историю конкретной модели.
Вас может заинтересовать:
- Самое надежное авто на вторичном рынке: механик назвал "вечную" модель
- "Замечательный автомобиль": механик назвал самый надежный кроссовер на рынке
- Им нет равных по надежности: названы 9 "вечных" кроссоверов и внедорожников
О ресурсе: SlashGear
SlashGear - это популярный онлайн-ресурс, освещающий события в мире технологий и автомобильной индустрии.
Основан в 2005 году как блог, посвященный мобильным технологиям. Со временем SlashGear быстро расширил тематику и вырос в площадку с широким охватом.
Сейчас издание входит в группу Static Media, и ежемесячно его читают более 5 миллионов человек.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред