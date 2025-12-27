Выбор надежного автомобиля является довольно непростой задачей.

Kia Telluride / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Главное из новости:

Надежность авто - ключевой фактор для комфортных и безопасных дальних поездок

Лучшим авто по этому показателю эксперты назвали Kia Telluride

Неожиданная поломка способна испортить любое путешествие, поэтому выбор автомобиля с высоким уровнем надежности становится ключевым для тех, кто часто отправляется в дальние поездки.

Специалисты издания How-To Geek составили перечень из девяти кроссоверов и внедорожников, которые редко выходят из строя и считаются оптимальными для длительных маршрутов.

ТОП-9 надежных моделей

В рейтинг вошли:

Kia Telluride Hyundai Palisade Nissan Pathfinder Toyota Highlander Subaru Ascent Chevrolet Traverse Honda Pilot Chevrolet Tahoe Hyundai Santa Fe

Лидер рейтинга

Самую высокую оценку получил Kia Telluride. Согласно данным исследования J.D. Power, его показатель надежности составил 83 из 100 баллов. Power, его показатель надежности составил 83 из 100 баллов. Эксперты отметили просторный салон, высокий уровень безопасности и богатое оснащение модели, что делает ее одним из лучших вариантов для семейных путешествий.

Другие фавориты

Среди автомобилей, которые также получили высокую оценку, - Hyundai Palisade и Nissan Pathfinder. Их отметили за практичность, комфорт и способность выдерживать интенсивную эксплуатацию без серьезных проблем.

Об источнике: How-To Geek How-To Geek - был основан в 2006 году и приобретен Valnet Inc. в 2023 году. Это популярное цифровое издание, которое ежемесячно охватывает миллионы читателей. Сайт предлагает пошаговые инструкции, советы и обзоры на различные технологические темы, от настройки устройств до выбора новых гаджетов. Огромная библиотека статей и руководств помогает решать технические проблемы и позволяет читателям быть в курсе последних новостей в мире технологий.

