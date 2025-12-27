Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Им нет равных по надежности: названы 9 "вечных" кроссоверов и внедорожников

Дарья Пшеничник
27 декабря 2025, 15:57
68
Выбор надежного автомобиля является довольно непростой задачей.
Kia Telluride
Kia Telluride / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Главное из новости:

видео дня
  • Надежность авто - ключевой фактор для комфортных и безопасных дальних поездок
  • Лучшим авто по этому показателю эксперты назвали Kia Telluride

Неожиданная поломка способна испортить любое путешествие, поэтому выбор автомобиля с высоким уровнем надежности становится ключевым для тех, кто часто отправляется в дальние поездки.

Специалисты издания How-To Geek составили перечень из девяти кроссоверов и внедорожников, которые редко выходят из строя и считаются оптимальными для длительных маршрутов.

ТОП-9 надежных моделей

В рейтинг вошли:

  1. Kia Telluride
  2. Hyundai Palisade
  3. Nissan Pathfinder
  4. Toyota Highlander
  5. Subaru Ascent
  6. Chevrolet Traverse
  7. Honda Pilot
  8. Chevrolet Tahoe
  9. Hyundai Santa Fe

Лидер рейтинга

Самую высокую оценку получил Kia Telluride. Согласно данным исследования J.D. Power, его показатель надежности составил 83 из 100 баллов. Power, его показатель надежности составил 83 из 100 баллов. Эксперты отметили просторный салон, высокий уровень безопасности и богатое оснащение модели, что делает ее одним из лучших вариантов для семейных путешествий.

Другие фавориты

Среди автомобилей, которые также получили высокую оценку, - Hyundai Palisade и Nissan Pathfinder. Их отметили за практичность, комфорт и способность выдерживать интенсивную эксплуатацию без серьезных проблем.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: How-To Geek

How-To Geek - был основан в 2006 году и приобретен Valnet Inc. в 2023 году. Это популярное цифровое издание, которое ежемесячно охватывает миллионы читателей. Сайт предлагает пошаговые инструкции, советы и обзоры на различные технологические темы, от настройки устройств до выбора новых гаджетов. Огромная библиотека статей и руководств помогает решать технические проблемы и позволяет читателям быть в курсе последних новостей в мире технологий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто автомобили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
После потери Северска командиров двух бригад снимают за ложные доклады - СМИ

После потери Северска командиров двух бригад снимают за ложные доклады - СМИ

16:31Фронт
Больше вариантов нет: Зеленский назвал "красные линии" Украины в переговорах

Больше вариантов нет: Зеленский назвал "красные линии" Украины в переговорах

15:50Война
Трамп с Зеленским сделали громкие заявления перед встречей во Флориде

Трамп с Зеленским сделали громкие заявления перед встречей во Флориде

15:32Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 28 декабря: Девам - перемены, Скорпионам - хорошие новости

Гороскоп на завтра 28 декабря: Девам - перемены, Скорпионам - хорошие новости

Кого ждут трансформации и судьбоносные перемены: гороскоп на 2026 год

Кого ждут трансформации и судьбоносные перемены: гороскоп на 2026 год

"Самый высокий процент": экономист назвал лучшую валюту для сбережений в 2026

"Самый высокий процент": экономист назвал лучшую валюту для сбережений в 2026

Зеленский сделал заявление о выборах в Украине и предупредил о намерениях России

Зеленский сделал заявление о выборах в Украине и предупредил о намерениях России

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке велосипедиста за 19 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке велосипедиста за 19 секунд

Последние новости

16:59

Китайский гороскоп на завтра 28 декабря: Быкам - жертвы, Драконам - страх

16:49

Где на самом деле родилась Роксолана - документы XVI века раскрыли правду

16:47

"Мамку подкосило": Леся Никитюк сообщила о болезни

16:31

После потери Северска командиров двух бригад снимают за ложные доклады - СМИ

16:20

"Очень тяжелая ситуация": в ВСУ раскрыли направление наступления РФ на юге

Что будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея НовакаЧто будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея Новака
16:11

"Света, я всьо": Цимбалюк ответил на слухи о романе с бывшей после "Холостяка"

15:57

Им нет равных по надежности: названы 9 "вечных" кроссоверов и внедорожников

15:50

Больше вариантов нет: Зеленский назвал "красные линии" Украины в переговорах

15:32

Трамп с Зеленским сделали громкие заявления перед встречей во Флориде

Реклама
15:08

Привлекают счастье и благополучие: 5 комнатных растений, которые принесут удачу в Новом году

14:55

Что нельзя хранить в дверце холодильника: продукты, которые портятся быстрее всего

14:17

Зеленский сделал заявление о выборах в Украине и предупредил о намерениях России

14:05

Украину накроет снег и штормовой ветер: синоптики предупреждают о зимней непогоде

13:58

"Думала, что это конец": украинские звезды пострадали от удара по КиевуВидео

13:21

Дроновка под контролем Украины несмотря на попытки РФ закрепиться: детали

13:21

Очередной обстрел как месседж: Сибига объяснил логику действий Кремля

12:59

Взятки за голосование в Раде: в НАБУ разоблачили преступную группу нардепов

12:43

Почему кофе горчит и как это исправить: главные ошибки при заваривании

12:42

Уже на 61% дешевле: цены на базовый овощ неожиданно рухнули до минимума

12:31

"Первая фотография": победительница "Холостяка" вышла на связь после финала

Реклама
12:23

Зеленский едет к Трампу: в WSJ раскрыли ключевые вопросы встречи

11:50

Массированная атака РФ по Киеву: есть погибший, количество пострадавших резко возрослоФото

11:30

Крыла матом и разбила пол: жены Остапчука развязали новый конфликт

11:21

РФ ударила по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области: поврежден элеватор

10:56

Почти 500 дронов и 40 ракет: Зеленский сделал заявление на фоне удара по УкраинеФото

10:46

Морозы до −30: какие растения в саду пострадают первыми и как их спасти

10:25

Инна Белень обратилась к финалистке "Холостяка": "Личная жизнь налаживается"

10:23

Россия атаковала энергетику Украины - начались экстренные отключения света

10:16

РФ массированно атаковала Киев и область, есть жертвы и раненые: все последствия

09:46

Удар РФ по Киевской области: погибла женщина, под атакой - инфраструктура и домаФотоВидео

09:31

Войска РФ уступают: Путин открыто назвал преимущество Украины на фронте

09:14

Астрологи назвали пять самых харизматичных женщин по знаку зодиака

08:59

Трамп заявил о "хороших шансах" на мир перед встречей с Зеленским

08:52

В части Киева действуют экстренные отключения света, а треть Киева без отопления

08:38

Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб командир РДК Денис Капустин

08:10

Как Медведев опозорился и раскрыл проблемы оккупантовмнение

07:30

РФ всю ночь и утро массированно атакует Киев и область: горят жилые дома, есть раненыеФотоВидео

06:10

Борьба с символами путем сноса памятников бесполезнамнение

06:00

"Звонил много раз": Рыбчинский раскрыл позицию путиниста Малинина о войне

05:30

Как правильно приготовить Мимозу: пять вариаций легендарного коктейля

Реклама
05:02

Как закрыть уже открытую консервную банку за несколько секунд: крутой трюк

04:30

Вселенная их услышала: какие знаки зодиака станут на путь богатства до конца декабря

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке велосипедиста за 19 секунд

03:33

Гороскоп на завтра 28 декабря: Девам - перемены, Скорпионам - хорошие новости

03:05

Сколько варить куриное филе: раскрыт главный секрет приготовления мяса

01:45

Больше, чем людей: знаки зодиака, которые обожают животных

01:36

Украину атакуют Калибры, Кинжалы и баллистика: над Киевом гремят взрывы

01:12

"Самый высокий процент": экономист назвал лучшую валюту для сбережений в 2026

00:09

Авиация и Шахеды в воздухе: РФ готова к обстрелу Украины

26 декабря, пятница
23:16

Трамп про мирную сделку: у Зеленского ничего не будет, пока я это не одобрю

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять