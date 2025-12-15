Как купить авто, которое максимально сохранит свою цену: секретный совет от экспертов

Авто с простым двигателем, знакомой конструкцией и репутацией "долговечного железного друга" почти всегда продается легче и дороже.

https://glavred.info/auto/yak-kupiti-avto-yake-maksimalno-zberezhe-svoyu-cinu-sekretna-porada-vid-ekspertiv-10724429.html Ссылка скопирована

Какие авто меньше всего обесцениваются / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Главное из новости:

Электромобили дешевеют значительно быстрее

Бензиновые авто держат цену стабильнее

На цену сильно влияет репутация модели и спрос на вторичном рынке

Покупка нового автомобиля всегда кажется выгодным решением: гарантия, отсутствие скрытых дефектов, современные технологии. Но есть нюанс, который чувствует каждый владелец - через несколько лет машина может потерять половину, а то и больше своей стоимости. Особенно это касается электромобилей, которые обесцениваются значительно быстрее традиционных авто с ДВС, пишет "24 Канал".

видео дня

Показательный пример - Tesla Model X, которая еще пять лет назад стоила около 120 тысяч евро. Сегодня же на вторичном рынке ее можно найти примерно за 20 тысяч. При этом авто не стало в шесть раз хуже - просто рынок изменился.

Зато классические хэтчбеки или внедорожники с бензиновыми двигателями за этот же период теряют лишь треть цены.

Что формирует остаточную стоимость авто

Покупатели подержанных машин ориентируются на несколько ключевых факторов:

Репутация модели - авто, о котором говорят "надежное", "недорогое в ремонте", "не ест масло", всегда держит цену лучше.

Техническая простота - чем сложнее технология, тем дороже обслуживание и тем больше рисков для покупателя. Простой бензиновый двигатель часто выглядит привлекательнее "нашпигованных" инновациями систем.

Доступность сервиса и запчастей - модели, которые можно отремонтировать в любом городе без длительного ожидания деталей, обесцениваются медленнее.

Спрос на вторичном рынке - если авто легко продается даже через пять лет, его цена падает минимально.

Именно поэтому бренды с репутацией "вечных трудяг", вроде Suzuki, стабильно удерживают высокую остаточную стоимость без громких рекламных кампаний.

Почему электромобили дешевеют быстрее

Рынок электрокаров работает по логике смартфонов:

Моральное старение - выход модели с лучшей батареей мгновенно делает предыдущую менее привлекательной.

Падение стоимости батарей - новые авто могут быть дешевле старых, что автоматически снижает цену на подержанные.

Страх деградации аккумулятора - даже если батарея служит долго, покупатели боятся дорогостоящего ремонта.

Нестабильная инфраструктура зарядок - для многих это дополнительный риск.

Рост предложения на рынке - чем больше электрокаров продают, тем быстрее падает их цена.

Все это создает ситуацию, когда даже премиальные электромобили теряют стоимость стремительнее, чем бюджетные бензиновые модели.

Почему бензиновые авто до сих пор остаются надежным выбором

Традиционные автомобили с ДВС держатся уверенно благодаря простой и хорошо знакомой конструкции, доступным запчастям и недорогому ремонту. Их технология развивается постепенно, без резких скачков, поэтому даже старые модели не выглядят устаревшими и не теряют актуальности.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия . Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс" владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. 24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и тому подобное. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред