Не дайте себя обмануть: как проверить реальный пробег авто перед покупкой

На вторичном рынке автомобилей пробег играет определенную роль в формировании цены.

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Где искать данные о реальном пробеге авто / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как узнать реальный пробег при покупке автомобиля

Что может рассказать о пробеге тормозной диск

Покупка автомобиля - ответственный момент. Особенно внимательно нужно подходить к этому людям, которые планируют брать транспортное средство на вторичном рынке. Ведь около половины автомобили могут иметь скрученный одометр. Главред разбирался, как понять, что авто проехало больше, чем заявляет продавец.

По законам развитых европейских стран сматывание пробега на авто считается преступлением. В Украине к этому вопросу относятся проще, поэтому продавцы пытаются уменьшить пробег, чтобы продать транспортное средство дороже, вводя покупателей в заблуждение.

Как узнать реальный пробег авто перед покупкой

Есть несколько способов определить реальное количество пройденных километров, рассказывают на портале AMPERCAR.

В первую очередь важно обратить внимание на основной электронный блок управления автомобиля. Известно, что пробег может храниться в памяти блока двигателя, коробки передач или климат-контроля. Однако даже здесь продавцы могут ввести в заблуждение, ведь опытные махинаторы умеют подменять и эти данные, поэтому полностью доверять им не стоит.

Также можно мониторить базы официальных дилеров. СТО фиксируют пробег авто при каждом обращении на обслуживание. Перед покупкой важно просмотреть страховки и онлайн-объявления, ведь в них содержатся важные данные о пробеге авто.

Тормозные диски могут также многое рассказать о транспортном средстве. Они изнашиваются постепенно, и это трудно подделать. Если толщина диска меньше 10 мм, а фаска - значительная, авто, вероятно, проехало более 100 000 км.

Еще важно обращать внимание на шины. Их ресурс - около 50 000 км или пять сезонов. Если пятилетнее авто с якобы пробегом 30 000 км имеет новые шины - это повод задуматься.

Состояние лобового стекла и салона - важные подсказки, рассказывает автор YouTube-канала Автопогляд. Трещины, сколы, изношенный руль, стертые кнопки, подлокотники или ремни безопасности часто рассказывают о реальной степени эксплуатации авто лучше, чем любой показатель пробега.

В общем, перед покупкой авто с рук стоит тщательно проверять все доступные источники информации о пробеге, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Как определить реальный пробег авто - смотрите видео:

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Что известно о AMPERCAR? AMPERCAR - это украинский электромобильный портал, посвященный рынку электрических и традиционных автомобилей в Украине с фокусировкой на экологически чистый автотранспорт. На сайте представлена полезная и интересная информация об электрокарах, гибридных авто, говорится в описании.

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