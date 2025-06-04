На какой скорости срабатывают подушки безопасности в авто: ответ удивит многих

Подушки безопасности - важный элемент кожаного автомобиля.

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Когда срабатывают подушки безопасности в авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Как работают подушки безопасности

За какое время они раскрываются

В современных автомобилях есть множество функций безопасности, но ремни и подушки безопасности остаются самой главной линией защиты водителя и пассажиров.

Главред решил разобраться, при какой скорости срабатывают ремни и подушки безопасности.

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Как быстро срабатывают подушки безопасности

Как пишет SlashGear, подушки безопасности надуваются в полноразмерную подушку в течение миллисекунд после обнаружения потенциальной аварии.

В частности, согласно Национальной администрации безопасности дорожного движения, подушки безопасности разворачиваются в случае столкновения средней или сильной силы, что примерно эквивалентно столкновению с неподвижным препятствием на скорости 12-22 км/ч или столкновению с неподвижным автомобилем на скорости 25-45 км/ч.

Важно, чтобы подушки безопасности надувались только в серьезных авариях, потому что они являются одноразовыми изделиями, которые требуют дорогостоящей замены после надувания.

Как срабатывает подушка безопасности

Датчики подушек безопасности сначала определяют, является ли удар значительным, когда происходит столкновение. Если да, датчик запускает химическую реакцию, которая образует газ для надувания подушки безопасности. После надувания газ медленно выходит из подушки безопасности, поглощая импульс тела пассажира.

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