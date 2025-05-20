Водители не догадываются: можно ли садиться за руль после безалкогольного пива

Водителям рассказали, может ли безалкогольное пиво привести к ложному результату на алкотестере.

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Есть ли алкоголь в безалкогольном пиве / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Сколько алкоголя в безалкогольном пиве

Можно ли его употреблять за рулем

Безалкогольное пиво является популярным среди водителей, которые хотят насладиться напитком, не нарушая закон. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Главред решил разобраться, можно ли пить безалкогольное пиво за рулем.

Есть ли алкоголь в безалкогольном пиве

Содержание алкоголя в безалкогольном пиве варьируется от 0,05% до 0,1%, что является результатом естественного процесса брожения, пишет Автотема.

Стоит заметить, что даже это минимальное количество алкоголя может влиять на организм человека и результат алкотеста.

Обнаружит ли алкотестер алкоголь после употребления безалкогольного пива

Организму требуется 15-20 минут для переработки спирта, однако это время может увеличиться, если пить несколько банок или иметь замедленный метаболизм. Это может привести к тому, что при остановке полицией алкотестер обнаружит даже незначительное содержание алкоголя в организме.

Сколько бутылок безалкогольного пива можно выпить - видео:

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