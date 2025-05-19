Мыть авто самостоятельно на улице больше нельзя: какие штрафы ждут украинцев

Эксперты объяснили, действительно ли расходы на автомойку могут быть меньше, чем самостоятельная чистка автомобиля.

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Почему водителям рекомендуется пользоваться автомойками / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевое:

Мытье авто на улице нарушает экологические нормы из-за загрязнения химикатами

Самостоятельная мойка создает опасность для дорожного движения, особенно зимой

Мало кто знает, что мытье авто не на автомойке может привести к штрафу. Времена, когда мы брали ведро, тряпку и мыли свою "ласточку" просто во дворе давно прошли. Как говорится в заметке страницы "Файной мойки" в Instagram, согласно закону, мытье авто на улице, в неприспособленном для этого месте, является нарушением ПДД, пишет Главред.

"Штраф за такое правонарушение составляет от 50 до 100 необлагаемых минимумов (до 1342 грн).", - объясняют эксперты. видео дня

Эксперты объясняют, что "влететь в круглую цифру" можно очень легко, ведь такое действие:

нарушает экологические нормы (ведь химическими веществами, которые стекают с авто, вы загрязняете природу);

создает опасность для участников дорожного движения (особенно зимой).

Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Согласно обновленной статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях, начиная с 2010 года, установлены штрафные санкции за несоблюдение правил благоустройства территорий населенных пунктов. Среди прочего, это касается и транспортных средств.

В частности, запрещается проводить ремонт, техническое обслуживание и мытье автомобилей в местах, которые для этого не предназначены. Исключение относительно ремонтных работ сделано только для случаев, когда возникает необходимость устранения неисправности в результате аварийной остановки.

Поэтому украинским водителям лучше немного больше "раскошелиться" и заехать на автомойку, чем мыть авто вручную и нарваться на штраф.

Также сообщалось, что Рада готовит ужесточение штрафов на популярное нарушение ПДД.

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