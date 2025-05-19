Мыть авто самостоятельно на улице больше нельзя: какие штрафы ждут украинцев

Ключевое:
- Мытье авто на улице нарушает экологические нормы из-за загрязнения химикатами
- Самостоятельная мойка создает опасность для дорожного движения, особенно зимой
Мало кто знает, что мытье авто не на автомойке может привести к штрафу. Времена, когда мы брали ведро, тряпку и мыли свою "ласточку" просто во дворе давно прошли. Как говорится в заметке страницы "Файной мойки" в Instagram, согласно закону, мытье авто на улице, в неприспособленном для этого месте, является нарушением ПДД, пишет Главред.
"Штраф за такое правонарушение составляет от 50 до 100 необлагаемых минимумов (до 1342 грн).", - объясняют эксперты.видео дня
Эксперты объясняют, что "влететь в круглую цифру" можно очень легко, ведь такое действие:
- нарушает экологические нормы (ведь химическими веществами, которые стекают с авто, вы загрязняете природу);
- создает опасность для участников дорожного движения (особенно зимой).
Согласно обновленной статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях, начиная с 2010 года, установлены штрафные санкции за несоблюдение правил благоустройства территорий населенных пунктов. Среди прочего, это касается и транспортных средств.
В частности, запрещается проводить ремонт, техническое обслуживание и мытье автомобилей в местах, которые для этого не предназначены. Исключение относительно ремонтных работ сделано только для случаев, когда возникает необходимость устранения неисправности в результате аварийной остановки.
Поэтому украинским водителям лучше немного больше "раскошелиться" и заехать на автомойку, чем мыть авто вручную и нарваться на штраф.
Также сообщалось, что Рада готовит ужесточение штрафов на популярное нарушение ПДД.
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Что такое правила дорожного движения (ПДД)?
Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.
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