От Tesla до Ford: антирейтинг ТОП-5 автомобилей, которые ломаются чаще всего

Эксперты назвали машины, которые приносят больше хлопот, чем радости.

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ТОР-5 авто, которые быстро опустошат кошелек/ Коллаж: Главред, фото: pixabay

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Некоторые популярные модели, несмотря на бренд, требуют значительных затрат на обслуживание

Jeep Grand Cherokee и Chevrolet Colorado имеют системные проблемы с ключевыми агрегатами

Несмотря на популярность и известные бренды, некоторые авто имеют устойчивую репутацию технически ненадежных. Если вы рассматриваете покупку одной из приведенных ниже моделей, стоит быть готовым к регулярным расходам на ремонт и обслуживание. Издание Твоя МАШИНА назвало пять автомобилей, которые часто создают проблемы владельцам, пишет Главред.

1. Tesla Model X

Этот электрокроссовер привлекает дизайном и технологиями, однако имеет впечатляющий "послужной список" технических сбоев. Начиная с 2016 года, на него было объявлено более 30 отзывов. В 2025 году Tesla была вынуждена отозвать 2 миллиона авто из-за неисправностей автопилота и системного ПО. Частые сбои электроники превращают владение этим авто в дорогостоящее приключение.

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2. Jeep Grand Cherokee

Этот внедорожник премиум-класса часто оказывается источником разочарования. Слабые места - коробка передач, электросистема и мотор. Последние рейтинги надежности в 2025 году поставили Grand Cherokee на одно из последних мест из-за постоянных технических проблем.

3. Chevrolet Colorado

Пикап, который должен был быть прочным и долговечным, на практике часто подводит. Владельцы сталкиваются с серьезными неисправностями в двигателе, КПП и электронике. Стоимость обслуживания значительная, а стабильность - сомнительная.

4. Ford Escape

Особенно много претензий - к гибридным версиям. Они страдают типичными проблемами с коробкой передач и электричеством. В 2025 году модель вошла в рейтинг наименее надежных кроссоверов.

5. Volkswagen ID.4

Этот современный электромобиль из Германии часто подводит из-за багов в программном обеспечении и мультимедиа. Экраны могут зависать или не реагировать, случаются странные системные сбои, что создает ощущение недоработанности авто.

"Прежде чем приобрести автомобиль, важно ознакомиться с отзывами владельцев и рейтингами надежности. Эти пять моделей имеют историю частых поломок и дорогостоящего обслуживания, что может привести к значительным затратам в будущем. Тщательное исследование и консультации со специалистами помогут избежать неприятных сюрпризов", - заявили эксперты.

Также эксперты назвали ТОП-10 самых дешевых новых авто до 16 тысяч долларов.

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Что известно об издании "Твоя машина"? Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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