Для чего нужны кнопки с '+' и '-' на руле в авто: ответ удивит водителей

Некоторые водители не имеют представления, для чего на самом деле предназначены некоторые кнопки в авто.

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Что означают кнопки на руле в авто / коллаж: Главред, фото: Reddit

Вы узнаете:

Почему на руле есть кнопки "+" и "-"

Какую функцию они выполняют

Автомобили сильно изменились за последние годы. Сейчас они имеют гораздо больше кнопок и циферблатов, чем когда-либо прежде. Из-за этого многие водители могут не знать о некоторых функциях транспортного средства.

Главред решил разобраться, что означают кнопки на руле авто.

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Что означают кнопки "+" и "-" на руле

Некоторые водители признаются, что не имеют представления, для чего на самом деле предназначены некоторые кнопки на их руле, пишет express.co.uk.

Так, в заметке на Reddit один водитель опубликовал фото своего руля, на котором сверху было две кнопки: одна с знаком "плюс", а другая - с знаком "минус".

"Для чего эти вещи нужны? Когда я нажимаю на них, я замечаю, что на индикаторе автомобиля загорается D6 или D7, или другое число, в зависимости от того, нажимаю ли я - или +", - написал мужчина.

Эти кнопки, о которых спрашивал водитель, называются подрулевыми переключателями передач, и они в основном встречаются в автомобилях с автоматической коробкой передач.

"Они пригодятся, если вы когда-нибудь ездите в горной местности. Скажем, вы спускаетесь по крутому склону. Вы можете переключить на одну-две передачи ниже и использовать торможение двигателем, чтобы замедлить свой автомобиль. Это полезно, чтобы вы не тормозили постоянно и не плавили тормозные колодки", - ответил один из пользователей.

Что такое подрулевые переключатели передач

Подрулевые переключатели передач устанавливаются в автомобилях с автоматической коробкой передач, чтобы обеспечить "ручной режим", который дает водителям контролировать ситуацию.

Лепестковые переключатели передач позволяют водителям переключать передачи, держа руль, не перемещая руку к рычагу переключения передач. Это делает переключение "более безопасным и быстрым". Нажимая на подрулевой переключатель, вы можете переключать передачи на более высокую или более низкую передачу во время движения.

Как пользоваться подрулевыми переключателями

Лепестковые переключатели просты в использовании. Все, что вам нужно сделать, это нажать на переключатель, чтобы перевести автомобиль в ручной режим.

Кнопка, которая обозначена знаком "плюс", используется для переключения на высшую передачу, а с знаком "минус" - для переключения на низшую.

При этом, компьютер автомобиля не выполнит команду, если определит, что она повредит двигатель.

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