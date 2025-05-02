Большинство водителей не догадывается: чего не стоит касаться в жару в авто

В теплую, солнечную погоду автомобиль быстро нагревается.

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Почему нагреваются ремни безопасности в авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как сильно нагреваются ремни безопасности

Как защитить ремни безопасности от солнечного света

Уже совсем скоро наступит лето. Это время года известно жаркой погодой. Именно поэтому водителям рекомендуют избегать прикосновения к одному распространенному компоненту салона автомобиля, чтобы избежать ожогов.

Главред решил разобраться, какие детали салона авто сильно нагреваются.

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Почему нужно избегать прикосновения к металлической части ремней безопасности

Эксперт по автомобильному делу Грэм Конвей из компании Select Car Leasing порекомендовал водителям и пассажирам быть внимательными, когда они садятся в автомобиль, пишет express.co.uk.

"Ремни безопасности являются серьезной причиной для беспокойства во время любой жары. Хотя они спасают жизни на дорогах, известно, что металлические части могут нанести травмы в теплые дни, когда нагреваются под прямыми солнечными лучами. Они могут вызвать серьезные ожоги обнаженной кожи, особенно у детей, которые могут не знать об этой проблеме, а также представляют опасность для любых перевозимых животных", - подчеркнул эксперт.

В частности, некоторые исследования показали, что металлическая часть ремня безопасности может достигать температуры до 90 градусов в солнечный день.

Поэтому, крайне важно, чтобы все пассажиры держали ремень безопасности за пластиковую насадку. Также металлические компоненты ремней безопасности можно сдвинуть по тканевому ремню к полу, чтобы избежать их нагревания.

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