Большинство водителей не догадывается: чего не стоит касаться в жару в авто

Вы узнаете:
- Как сильно нагреваются ремни безопасности
- Как защитить ремни безопасности от солнечного света
Уже совсем скоро наступит лето. Это время года известно жаркой погодой. Именно поэтому водителям рекомендуют избегать прикосновения к одному распространенному компоненту салона автомобиля, чтобы избежать ожогов.
Главред решил разобраться, какие детали салона авто сильно нагреваются.
Почему нужно избегать прикосновения к металлической части ремней безопасности
Эксперт по автомобильному делу Грэм Конвей из компании Select Car Leasing порекомендовал водителям и пассажирам быть внимательными, когда они садятся в автомобиль, пишет express.co.uk.
"Ремни безопасности являются серьезной причиной для беспокойства во время любой жары. Хотя они спасают жизни на дорогах, известно, что металлические части могут нанести травмы в теплые дни, когда нагреваются под прямыми солнечными лучами. Они могут вызвать серьезные ожоги обнаженной кожи, особенно у детей, которые могут не знать об этой проблеме, а также представляют опасность для любых перевозимых животных", - подчеркнул эксперт.
В частности, некоторые исследования показали, что металлическая часть ремня безопасности может достигать температуры до 90 градусов в солнечный день.
Поэтому, крайне важно, чтобы все пассажиры держали ремень безопасности за пластиковую насадку. Также металлические компоненты ремней безопасности можно сдвинуть по тканевому ремню к полу, чтобы избежать их нагревания.
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