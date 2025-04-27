Водителей призвали периодически менять местами шины на авто: какая причина

Водители легко могут улучшить управляемость своего авто.

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Когда нужно менять шины на авто / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему некоторые шины изнашиваются быстрее других

Как правильно заменять шины

Правильная ротация шин может значительно продлить срок их службы и улучшить управляемость автомобиля.

Главред решил разобраться, как продлить срок службы шин.

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Почему шины на авто нужно менять местами

Как пишет vnedorozhnik.net, автомобильные шины изнашиваются неравномерно. Иногда особенно заметен ускоренный износ передних шин на переднеприводных авто, что объясняется повышенной нагрузкой на переднюю ось.

"Для обеспечения равномерного износа протектора специалисты рекомендуют проводить перестановку шин каждые 7500-10000 километров пробега, или как минимум раз в год", - говорится в сообщении.

В то же время, следует учитывать несколько важных факторов:

На каждой стороне авто шины должны оставаться на своей стороне: левые остаются слева, правые - с правой стороны.

Для заднеприводных автомобилей рекомендуется перекрестная схема замены.

По словам экспертов, регулярная ротация шин не только продлевает срок их службы, но и обеспечивает более равномерный износ протектора, что положительно сказывается на управляемости и безопасности движения.

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