Что означает дорожный знак с авто, плюсом и цифрой: нововведения для водителей

Игнорирование информации, которую содержит этот дорожный знак, может привести к большому штрафу.

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Дорожный знак с авто, плюсом и цифрой / коллаж: Главред, фото: Википедия, pixabay

Вы узнаете:

Где устанавливают этот дорожный знак

Какой штраф, если нарушить требования знака

В разных странах мира есть дорожные знаки, которые присущи только этой местности. В частности, на некоторых дорогах можно встретить дорожный знак - квадратный щит синего цвета с белым контуром автомобиля, внутри которого есть плюс и цифра.

Главред решил разобраться, о чем информирует дорожный знак с авто, плюсом и цифрой.

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Что означает знак с плюсом и цифрой

Как пишет Interia, синий знак с контуром автомобиля, плюсом и цифрами распространен в Норвегии. Его называют "Информационный знак № 509", который говорит водителям о полосах совместного использования. То есть такие, которые предназначены только для транспортных средств с водителем и не менее чем двумя пассажирами.

Совместные полосы движения предназначены для увеличения пропускной способности дорог и борьбы с городскими пробками. Их введение должно было сократить время в пути и сделать ее более предсказуемой, что должно было поощрить водителей путешествовать вместе, а не в одиночку.

Кто может ехать по общим полосам

Автобусы, такси и транспортные средства с нулевым уровнем выбросов, такие как электрические автомобили, имеют приоритетный проезд. Обычные легковушки также могут использовать полосу, если они перевозят по крайней мере столько людей, сколько указано на знаке.

Стоит добавить, что пользование полосой, обозначенной знаком №509, без минимально допустимого количества пассажиров может обойтись дорого. По норвежскому тарифу штраф за такое правонарушение составляет 5500 крон (около 22 000 грн).

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Что такое дорожный знак? Дорожный знак - стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый край дороги для сообщения определенной информации участникам дорожного движения, одно из средств регулирования дорожного движения. Дорожные знаки могут быть постоянными, временными и с переменной информацией. Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с фоном желтого цвета и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками и дорожной разметкой, сообщает Википедия.

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