Водители не подозревают: что означает логотип Audi и почему на эмблеме 4 кольца

Логотип Audi имеет довольно интересное значение и историю.

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Что означает логотип Audi / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

Как расшифровывается логотип Audi

Что означают четыре кольца Audi

Логотип Audi настолько хорошо известен, что даже те, кто никогда не интересовался автомобилями, могут узнать его мгновенно. Однако, несмотря на то, что компания работает уже не одно десятилетие, оказывается, что многие до сих пор не знают, что означает этот логотип. Главред выяснил, как на самом деле расшифровывается эмблема Audi.

Портал Express.co.uk пишет, что логотип Audi - это больше, чем просто символ.

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Известно, что эмблема Audi состоит из четырех переплетенных колец, и каждое из них имеет свое значение и содержит историю бренда. Почему именно 4 кольца? Потому что в 1932 году четыре немецкие компании: Audi, DKW, Horch и Wanderer объединились в Auto Union.

Это объединение стало ответом на экономический кризис того времени, и вместе они образовали одну из крупнейших автомобильных групп в Германии, что позволило им процветать в условиях конкуренции. Каждое кольцо в логотипе символизирует одну из этих компаний-основательниц.

"Каждое кольцо представляет одну из четырех компаний-участниц, что свидетельствует об их совместных усилиях и общих амбициях. Кольцо Audi означает прогресс и инновации, DKW воплощает изобретательность, Horch - роскошь, а Wanderer - дух исследования", - говорится на сайте.

Несмотря на то, что в основе дизайна лежит идея единства, эмблема "Четырех колец" с годами претерпела минимальные изменения. Это связано с тем, что бренд старался идти в ногу с автомобильными тенденциями. Однако бренд всегда находил правильный баланс между сохранением традиций и усовершенствованием логотипа.

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