Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Водители не подозревают: что означает логотип Audi и почему на эмблеме 4 кольца

Марина Фурман
23 апреля 2025, 17:18
1131
Логотип Audi имеет довольно интересное значение и историю.
Audi
Что означает логотип Audi / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

  • Как расшифровывается логотип Audi
  • Что означают четыре кольца Audi

Логотип Audi настолько хорошо известен, что даже те, кто никогда не интересовался автомобилями, могут узнать его мгновенно. Однако, несмотря на то, что компания работает уже не одно десятилетие, оказывается, что многие до сих пор не знают, что означает этот логотип. Главред выяснил, как на самом деле расшифровывается эмблема Audi.

Портал Express.co.uk пишет, что логотип Audi - это больше, чем просто символ.

видео дня

Известно, что эмблема Audi состоит из четырех переплетенных колец, и каждое из них имеет свое значение и содержит историю бренда. Почему именно 4 кольца? Потому что в 1932 году четыре немецкие компании: Audi, DKW, Horch и Wanderer объединились в Auto Union.

Это объединение стало ответом на экономический кризис того времени, и вместе они образовали одну из крупнейших автомобильных групп в Германии, что позволило им процветать в условиях конкуренции. Каждое кольцо в логотипе символизирует одну из этих компаний-основательниц.

"Каждое кольцо представляет одну из четырех компаний-участниц, что свидетельствует об их совместных усилиях и общих амбициях. Кольцо Audi означает прогресс и инновации, DKW воплощает изобретательность, Horch - роскошь, а Wanderer - дух исследования", - говорится на сайте.

Несмотря на то, что в основе дизайна лежит идея единства, эмблема "Четырех колец" с годами претерпела минимальные изменения. Это связано с тем, что бренд старался идти в ногу с автомобильными тенденциями. Однако бренд всегда находил правильный баланс между сохранением традиций и усовершенствованием логотипа.

Читайте также:

Что такое Express.co.uk?

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

автомобили интересные новости
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Мирные переговоры в Лондоне: Ермак рассказал, каких результатов удалось достичь

Мирные переговоры в Лондоне: Ермак рассказал, каких результатов удалось достичь

18:07Война
США сорвали переговоры о мире в Лондоне: какая причина и что требуют от Украины

США сорвали переговоры о мире в Лондоне: какая причина и что требуют от Украины

16:37Война
Украина готова к переговорам: в Киеве назвали главное условие прекращения огня

Украина готова к переговорам: в Киеве назвали главное условие прекращения огня

15:22Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Папика нашла": запроданка Соломко хвастается жизнью со своим старшим мужем

"Папика нашла": запроданка Соломко хвастается жизнью со своим старшим мужем

"Мама будто чувствовала": сын Натальи Сумской сделал громкое публичное признание

"Мама будто чувствовала": сын Натальи Сумской сделал громкое публичное признание

РФ перебрасывает резервы для штурма: в ВСУ назвали самые опасные направления

РФ перебрасывает резервы для штурма: в ВСУ назвали самые опасные направления

Дали 10 дней: о чем каждый пенсионер должен сообщить ПФУ

Дали 10 дней: о чем каждый пенсионер должен сообщить ПФУ

Гороскоп на завтра 24 апреля: Овнам - внезапная прибыль, Рыбам - насыщенный день

Гороскоп на завтра 24 апреля: Овнам - внезапная прибыль, Рыбам - насыщенный день

Последние новости

18:07

Мирные переговоры в Лондоне: Ермак рассказал, каких результатов удалось достичь

17:35

В центре Москвы прогремели мощные взрывы, начался крупный пожар - первые деталиВидео

17:19

"Было очень сложно": Мария Кравец призналась, как на нее повлияла карьера мамы

17:18

Водители не подозревают: что означает логотип Audi и почему на эмблеме 4 кольца

17:12

Украинское искусство покоряет Европу

Признание Крыма российским откроет "ящик Пандоры", план Трампа отбросит Украину в 2015 год – ЖдановПризнание Крыма российским откроет «ящик Пандоры», план Трампа отбросит Украину в 2015 год – Жданов
16:46

"Террорист": жена Остапчука назвала сумму "отступных", которую получила бывшая

16:37

Ворвутся бедность и проблемы: что ни в коем случае нельзя делать в Светлый четверг

16:37

США сорвали переговоры о мире в Лондоне: какая причина и что требуют от Украины

16:35

РФ готовит большой штурм: подполковник ВСУ раскрыл цель россиян на востоке

Реклама
16:33

Изменится ли мобилизационный возраст: в Раде сделали важное заявление

16:21

Как правильно помыть подставку для ножей: простой и эффективный способ

16:12

С мая на АЗС Украины будут разбавлять бензин спиртом: повлияет ли это на цены

16:06

Светлый четверг: что можно и нельзя делать 24 апреля, приметы

15:40

Польша готовится поддержать миротворческую операцию в Украине: СМИ узнали детали

15:26

Штурмы не стихают: оккупанты нацелились на важный для ВСУ город

15:22

Украина готова к переговорам: в Киеве назвали главное условие прекращения огня

15:05

Цена выросла в 2,5 раза: в Украине стремительно дорожает базовый овощ

15:02

Звезды обещают богатство и сюрпризы: 3 знака зодиака поймают удачу за хвост

14:53

Зеленский озвучил позицию Украины на переговорах после удара РФ по Марганцу

14:52

Допинговый скандал: что грозит Мудрику, если его вина будет доказана

Реклама
14:44

Елена Тополя призналась, почему опасается заводить 4 ребенка

14:38

Продержится год: Нафтогаз принял тариф на газ для населения в 2025 году

14:38

"Даю час": жена Остапчука угрожает бывшей телеведущего

14:22

Можете остаться без урожая: чем подкормить чеснок, если растение пожелтело

14:14

Курить в Украине станет дорого: насколько вырастет стоимость одной пачки сигарет

14:08

Заморозка конфликта и "территориальный обмен": у Трампа назвали условие Киеву

14:04

Там производят Шахеды: дроны атаковали город Елабуга в Татарстане - деталиВидео

13:57

"Есть повод отметить": бывшая Остапука рассказала, как поделила с ним дом

13:34

Украинцам будут по карману: цены на популярные продукты резко уменьшилась

13:23

Алла Пугачева поцапалась с путинисткой Ларисой Долиной - что случилось

13:18

Оккупанты меняют тактику в Донетчине: эксперт рассказал, куда перебрасывают силы

12:59

Мистическая премьера на 2+2: почему стоит посмотреть сериал "Злі духи"

12:57

РФ перебрасывает резервы для штурма: в ВСУ назвали самые опасные направления

12:51

Кто убил Игоря Талькова: подозреваемому дали 13 лет

12:48

Почти два десятка детективов НАБУ подозреваются в масштабной коррупции: у них обнаружили миллионы, скрытые в крипте

12:42

На фоне слухов о разводе с мужем: Кудрявцева нашла нового фаворита

12:36

Для получения субсидий и льгот украинцам придется писать новые заявления - детали

12:26

Трамп не может заставить РФ закончить войну, но может давить на Украину - Кулик

12:23

Дипломаты раскрывают детали плана США: что именно не устраивает Брюссель

12:06

Украина потеряет часть территорий: на какой мирный план согласны Лондон и Париж

Реклама
11:54

Лондон отменил переговоры глав МИД: Ермак назвал цель встреч в Британии

11:43

Перелом на валютном рынке: в обменниках снова растет курс доллара

11:30

Китайский гороскоп на завтра 24 апреля: Крысам - беспокойства, Обезьянам - несчастье

11:22

Цены начнут существенно снижаться: украинцам сказали, когда подешевеют продукты

10:57

Созданы друг для друга: 3 пары, у которых любовь, которая бывает раз в жизни

10:50

Взрывы и "прилеты" в 6 областях: РФ атаковала Украину десятками ударных БПЛА

10:40

Клиенты популярного в Украине банка могут сэкономить на доставке по почте

10:29

После заявления Зеленского о Крыме: Рубио не поедет на переговоры в Лондон

10:27

Что будет, если Киев и Москва откажутся от мирного плана Трампа: Вэнс сделал заявление

10:06

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 апреля (обновляется)

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять