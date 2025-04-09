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Водители будут удивлены: что на самом деле означает логотип Volkswagen

Мария Николишин
9 апреля 2025, 14:37
851
Буквы "V" и "W", которые присутствуют на логотипе, имеют интересное значение.
Водители будут удивлены: что на самом деле означает логотип Volkswagen
Что означает логотип Volkswagen / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Как расшифровывается логотип Volkswagen
  • Что означают буквы "V" и "W" в логотипе

Логотип Volkswagen хорошо знаком водителям во всем мире, ведь знаменитый автомобильный бренд существует еще с 1937 года.

Однако, несмотря на то, что компания работает уже несколько десятилетий, оказывается, что многие люди до сих пор не осознают, что означает этот логотип, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

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Что означает логотип Volkswagen

Многие могут мгновенно узнать символ VW. Но, как оказывается, за логотипом стоит значительное значение, которое многие люди не осознают.

Недавно эту тему подняли на Reddit, и пользователи социальных сетей делились своими идеями по изменению эмблемы.

"Логотип, V на вершине W, когда он развернут, имеет линию между стопкой букв. Причина, по которой многие не помнят этого, заключается в том, что логотип VW почти всегда хромирован. Они не могут вырезать хром из межстрочного промежутка, а просто оставляют его хромированным. Это создает впечатление цельного куска", - написал один из пользователей.

"Я думал, что это просто большая, странная W, потому что она была соединена, мне было по меньшей мере 19, когда я подумал: Ого, V-W! Я понял", - написал другой пользователь.

В то же время, как сообщают эксперты, переплетение букв "V" и "W" в круге, очевидно, означает инициалы компании. Volkswagen на самом деле переводится с немецкого как "народный автомобиль", что является кивком на первоначальную цель бренда - создание доступных транспортных средств для широких слоев населения.

Люди могли заметить, что с годами логотип претерпел некоторые изменения, но его основной дизайн и значение почти не изменились.

"Оригинальный символ Volkswagen был гораздо более сложной версией пиктограммы, которую мы знаем сегодня. Буквы "V" и "W" все еще появлялись в логотипе, с тем же расположением друг над другом в круговой рамке. Логотип был монохромным, выполненным в простых черно-белых тонах", - объясняют эксперты.

С годами логотип менялся, список изменений довольно длинный. Однако основные элементы оставались неизменными, и "VW" оставалась жизненно важной частью символа на протяжении всей его истории.

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